Sagaen om Klettkrysset – et politisk narrespill

ST-debatt

Samtidig fortsetter den politiske galskapen som førte oss inn i denne situasjonen med uforminsket styrke.

Saken om Klettkrysset fremstilles, særlig fra fylkesordfører Tore O. Sandvik, som at politikerne og Miljøpakken er uskyldige i den situasjonen man har kommet i. Slik er det ikke.

Den tragiske situasjonen på Klettkrysset er skapt av Miljøpakken og Trondheim kommune, mens Tore O. Sandvik bruker alle retoriske knep for å skyve problemet og ansvaret til Statens Vegvesen og regjeringen.

Før vedtaket ble fattet ble vi advart mot å ta vekk den planlagte toplansløsningen for Klettkrysset. Men dessverre var det bare FrP som lyttet til advarslene, og stemte for en toplansløsning. Husker jeg ikke feil så gikk gruppelederen i Trondheim AP, Sissel Trønsdal, så langt at hun uttalte at dette var en «ansvarlig politikk». I ettertid skylder nå disse politikerne på Statens Vegvesen og regjeringen for å slippe unna ansvaret for sine egne vedtak.

I fylkestinget denne uken får vi fremlagt en rapport om Klettkrysset som viser hvordan galskapen er satt i system. Rapporten viser at selv om Miljøpakken hadde tilstrekkelig med midler til å velge et annet alternativ for Klettkrysset, så ville en slik tilleggsbevilgning utløst et krav om at tilsvarende midler også ble brukt på kollektiv, sykkel, trafikksikkerhet (!) og miljø. På grunn av dette politiske regimet ville en trafikksikker toplansløsning derfor blitt dobbelt så kostbar som den egentlig er – derfor ble den ikke valgt!



FrP har hele tiden ment at veger må bygges uavhengig av Miljøpakken fordi den skaper en uavklart og uoversiktlig situasjon, som gjør at ansvarsforhold blir pulverisert og pengebruken går over styr. I forvaltningsrevisjonen av Miljøpakken får man det svart på hvitt hvor meningsløs og lite funksjonell hele ordningen er. Det er bare så synd at den kun leses av de samme politikerne som har vedtatt den, og som i behandlingen av saken vedtar å «slutte seg til revisors vurderinger», for så å legge den i en skuff og fortsette den hodeløse politikken. Så sendes regningen til bilistene i form av økte bompenger og en direkte trafikkfelle, som til slutt kan ende i forferdelse og dødsulykker. Samtidig fortsetter det politiske narrespillet i Trondheim og på fylkestinget hvor politikerne peker på alle andre enn seg selv for vedtak de selv har utformet og fattet.