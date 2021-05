Hva skal vi med musikklinja ved Orkdal videregående skole?

ST-debatt

Det snakkes mye om å skape. Vi skal skape talenter. Vi skal skape den neste Ronaldo. Vi skal skape et godt fagmiljø og vi skal skape et senter for ditt og for datt.

De som søker seg til musikklinjer og andre praktiskrettede eller kunstrettede linjer rundt om i landet er allerede skapt. De har ofte en genuin interesse for det de holder på med og ønsker å utvikle seg innenfor sitt fagfelt og det de ønsker og formidle.

Skolens viktigste mandat (slik jeg ser det) er å forberede elevene for voksenlivet, skape selvstendige individer som står godt plantet på jorda.

Jeg er far til en elev ved 2 MUA (2. året ved musikklinja på Orkanger videregående skole). Hans fotballkarriere var kort. Likeså håndball og Taekwondo karriere. Musikk, sang og utfoldelse av det kunstneriske har stått i hans fokus siden han var 4-5 år.

På ungdomsskolen blomstret han og fortalte at han nå hadde kommet i kontakt med andre som hadde samme interesse og lidenskap for musikk som han og via god oppfølging og fokus fra lærerne fikk utvikle seg. Når han begynte på musikklinja ved Orkdal videregående startet en ny epoke der han fikk lov til å være seg selv 100% og daglig spille og synge.

Hvis vi tar bort forutsetningene for at våre barn skal få utvikle seg og lykkes, så tar vi også bort mestring, glede og muligheten til å skape noe fantastisk.

Det er ikke snakk om å skape talenter, den neste Ronaldo eller et godt fagmiljø.

Vi skal skape trivsel, tilhørighet og aksept for at ikke alle er like eller har den samme interessen.

Vi skal skape noe mer enn et talent. Vi skal skape noe fantastisk.

Derfor trenger vi ikke bare musikklinja ved Orkanger videregående.

Vi trenger alle musikklinjer!