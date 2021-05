Ikke kødd med oss

ST-debatt

Har jobbet ved Orkdal Helsetun i over 40 år. I løpet av disse årene har jeg hatt utallige ledere med dertil like mange omorganiseringer, flyttinger, nedskjæringer og negative avisoppslag i hopetall. Men jeg har stått han av og sagt til meg selv at når jeg går hjem for dagen har jeg betydd noe for noen. Jeg har gjort så godt som jeg kan og det får være bra nok.

Men denne siste runden fra vi fikk beskjed om at 8 langtidsplasser og 6 årsverk skulle vekk, har vært veldig tøff for alle på vår avdeling. Skal prøve å beskrive hva tallflytting for å få et budsjett i havn kan gjøre med mennesker og arbeidsmiljø.

Denne lange prosessen fra kartleggingssamtaler hvor du må forsvare hvorfor akkurat du skal få fortsette å jobbe på korttidsavdelinga. Dag inn og dag ut med usikkerhet, frustrasjoner, sinne og oppgitthet, hvem får fortsette og hvem må gå. Gleden over å få bli, trist over å se gode kollegaer må gå.

Vi er mange ansatte med mye kompetanse og litt ulikt ståsted, dette skal forenes til en avdeling, mange diskusjoner og uenighet har det vært for hvordan veien videre skulle gå. Vi mister mye av det vi tror på. Det gjør noe med oss mennesker når vi mister tryggheten og forutsigbarheten. Fokuset og energien blir brukt så feil. Oppi dette kaoset er det pasientene som vi er der for og er viktigst tross alt. Vi har prøvd etter beste evne å tatt godt vare på dem, da de i disse koronatider trenger oss mer en noen gang. Da det er ekstra viktig at vi har trygge og gode rammer.

Men vi er omstillingsdyktig og har nå snudd opp og ned på avdelingen, etablert nye rutiner og prosedyrer. Ser også at det er positive ting som vokser fram, selv om mye er ødelagt på reisen. Arbeidsmiljøet er veldig skjørt, mange er fremdeles utrygge og har det slett ikke bra.

Så når vi akkurat er blitt plantet om og fått små sårbare røtter, så blir vi røsket opp igjen. Torsdag 29/4 lyser avisa STs forside mot oss "Sykehjemsplasser gjenopprettes". Lufta går ut av ballongen. Driver dere ap med oss, kjære politikere? Ordfører Oddbjørn Bang kom med en lekkasje, plutselig er det penger til å åpne plasser igjen, men til hva da, pasienter er flyttet, rom er tatt i bruk til andre formål, ansatte er flyttet, dette er dårlig håndverk, politikere. Den lekkasjen skulle du ha fått en "Tena for men" for å tette. Kommet først til oss, beklaget unødvendig belastning og informert før du gikk ut i avisa.

Dette er mine tanker og meninger, tror jeg har med meg kollegaer og pasienter når jeg sier "ikke kødd med oss igjen"