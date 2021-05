La musikklinja ved Orkdal vgs bestå!

ST-debatt

Vet de ikke hvilken betydning denne linja har hatt for mange unge?



Jeg tilbragte selv 3 år på musikklinja ved Orkdal vidaregåande skole. Dette var 3 år fylt med utvikling, sang og mye glede! Et tilbud jeg er så takknemlig for at jeg hadde, når jeg selv ikke helt visste hva jeg ville.

Mine tre år på musikklinja ved Orkdal vidaregåande var de tre årene som formet meg, som bidro sterkt til at jeg er den jeg er i dag. Musikken, og gleden ved den, har jeg tatt med meg videre i arbeidslivet og jeg bruker all min lærdom på sett og vis i dag. Musikken har alltid vært en stor del av livet mitt. Her kunne jeg endelig uttrykke meg! Det å være en del av fellesskapet som skapes på musikklinja er noe av det jeg husker aller best fra alle mine år med skolegang. Vi ble som en stor familie! Vi jobbet på tvers av trinn, noe som bidro til et enda sterkere fellesskap!

Linja består også av noen helt fantastiske lærere. De er tålmodige, lærevillige og engasjert i jobben de gjør! De ser hver enkelt elev, og uansett hva det måtte være, ja, så stiller de opp! Det er nettopp dette; lærerne og fellesskapet de skaper, som gjør musikklinja ved Orkdal til det den har vært for så mange!

Vi kan ikke bare sitte å se på at fylkesrådmannen ønsker å legge ned dette uerstattelige tilbudet. I de tider vi er inne i nå er kulturlivet enda viktigere! Vi kan ikke stenge ned de tilbudene vi har. Vi heier på kulturlivet! Vi må ta vare på kulturlivet!

La musikklinja ved Orkdal vidaregåande bestå!