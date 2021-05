Orkland må satse på lærlinger!

ST-debatt

Foreløpig har vi sørget for at kommunens lærlingebudsjett har blitt opprettholdt på samme nivå som det var samlet i våre fire kommuner før sammenslåinga, men vi har et klart mål om at dette skal løftes flere hakk i årene framover.

I 2016 sluttet Kommunenes Sentralforbund (KS) seg til en «samfunnskontrakt» der ambisjonen var at kommunene skulle øke sin lærlingeandel fra 1 pr 1000 innbyggere, til 2 pr. 1000 innbyggere. Det måltallet tilsier 36 lærlinger i Orkland kommune. Dersom Orkland kommune øker inntaket med 2 flere lærlinger pr. år har vi oppfylt det målet. Men Orkland Ap har ambisjoner om enda høyere antall lærlinger enn samfunnskontrakten tilsier. Det er særlig to forhold som gjør at vi vil jobbe for at Orkland kommune skal overoppfylle samfunnskontrakten om 2 lærlingeplasser pr. 1000 innbyggere:

- Vi er en kommune med høyere innsøking til yrkesfag enn landsgjennomsnittet

- Vi er vertskommune for to videregående skoler. Det følger det noen fordeler med, men bør også innebære noen økte forpliktelser.

Dette er også bakgrunnen for at Ap, Sp og KrF foreslo og fikk vedtatt at det skal utarbeides en lærlingestrategi i Orkland. Den er nå under utarbeidelse og kommer til behandling i god tid før neste budsjett behandles. Vi mener også at den økte ungdomsledigheten under pandemien tilsier at vi må strekke oss lenger akkurat i denne tiden. Derfor kommer vi til å jobbe for at det opprettes noen ekstra lærlingeplasser allerede til sommeren, gjennom en budsjettjustering i kommunestyret.

Men, det trengs også en nasjonal politikk som setter kommunene i stand til et enda kraftigere løft på lærlingearbeidet. Landsmøtet i Arbeiderpartiet har nylig vedtatt at det skal innføres en læreplassgaranti og at det stilles krav til kommunene om minst 3 lærlinger pr. 1000 innbyggere, som for Orkland sin del tilsvarer rundt 55 lærlingeplasser. En Arbeiderpartiledet regjering vil selvsagt stille opp med økonomiske virkemidler og økt lærlingetilskudd for å nå det målet. Norge trenger flere stolte fagarbeidere, og da må vi brette opp ermene både lokalt og nasjonalt for å gi de elevene som har valgt yrkesfag en mulighet til å fullføre utdanningen sin.