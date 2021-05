Reduksjon og økning i sykehjemsplasser

ST-debatt

Under arbeidet med budsjettet i fjor høst valgte vi å stenge ned totalt 18 sykehjemsplasser i Orkland. Bakgrunnen for dette var at vi hadde nesten 30 ledige plasser, og at vi er i gang med å bygge nytt helsetun i Meldal som vil gi ytterligere 18 ekstra plasser. Tomme rom koster penger, og som politikere er det vårt ansvar å etter beste evne fordele vår felles pengesekk slik at det kommer alle våre innbyggere til gode.

Vi som helsepolitikere var spente på om dette ville holde frem mot åpningen av nye Meldal helsetun, men vi hadde ikke drømt om at situasjonen ble snudd helt på hodet bare et halvår senere. Vi ser også at denne plutselige etterspørselen skjer i mange kommuner rundt oss. Selv om det akkurat nå har roet seg litt og vi per i dag har et par plasser ledige, ser vi at det er nødvendig med en større buffer. Helsepolitikerne fra Ap og Sp har derfor spilt inn til resten av flertallsgruppa at vi vil prioritere penger til gjenåpning av sykehjemsplasser i forbindelse med årets regnskapsavslutning. Dette blir avgjort i kommunestyret i juni.

Med den kunnskapen vi sitter med i dag – ja, det var uheldig å redusere antall plasser og vi har stor forståelse for at «fram og tilbake» oppleves belastende for dere ansatte.

Når det gjelder kommunikasjon kan vi godt ta selvkritikk på det også – vi politikere blir lett for fokusert på å «levere raskt» på problemer som skal løses.

Til slutt Else, vil vi benytte anledningen til å takke deg og alle dine kollegaer i Orkland for den flotte jobben dere gjør hver dag for at det skal være godt å bli gammel i Orkland.