Helsevesen og andre vesener

ST-debatt

Lørdag 8. mai hadde Else Storbekken et utmerket innlegg i ST der hun delte med oss sine erfaringer gjennom mer enn førti år ved Orkdal helsetun.

Jeg ser ingen grunn til å betvile noe av det hun skriver. Det er for så vidt på forhånd vel kjent at det er mye å si om driften, både ved Orkdal helsetun og mange, mange andre tilsvarende institusjoner.

Det er nærmest katastrofalt det hun forteller. De som jobber nærmest pasientene gjør nok en så god jobb som mulig, men det er grenser for hva man kan klare i en situasjon med underbemanning.

Politikerne sitter med den endelige bestemmelse for mange ting, også for bevilgninger til sykehjem, og det er nok grunn til å tro at det skorter en del på kunnskapen om hva det egentlig dreier seg om. Det er ikke en fabrikk det er tale om her, eller et bilverksted.

Men vi må tro at politikerne gjør så godt de kan, og at det ikke er god vilje det skorter på. Det er nok slik at det hele koker ned til et spørsmål om penger. Dette gjelder ikke bare helsevesenet – det gjelder andre vesener også, trolig de fleste.

Og denne pengemangelen kan ikke politikerne alene gjøre så mye med. Der må vi nok ta et ansvar all sammen , enten vi er styrtrike eller vi befinner oss mer i middelklassen pluss/minus. Her i landet er vi dessverre på god veg til å senke standarden på helsestell/sosialvesen og på svært mange andre felter, og i verste fall kan vi risikere å havne nede på f.eks. USAs nivå. Dette må vi for all del forsøke å unngå. Vi vil da vel gjerne regnes som en sivilisert nasjon?

Og det er enkelt å peke på medisinen som må brukes – som alt nevnt må vi alle yte mer, i hvert fall de av oss som har noe å yte av, og det er nok de aller fleste. Som vi alle vet: Et samfunns grad av sivilisasjon bedømmes først og fremst etter hvordan det tar seg av sine svakeste. Og på litt sikt finnes det ingen annen utvei enn at vi må foreta en annen fordeling av samfunnets goder enn det vi har i dag. Det vil tvinge seg frem; like godt å ta fatt med det samme, så går det greiere.

Og der har politikerne en jobb å gjøre! Det er et spørsmål om mot.