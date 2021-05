La dem fullføre!

ST-debatt

En av våre viktigste ressurser er at vi er et samfunn med godt utdannede innbyggere og det er en av grunnsteinene den norske modellen er bygget på. Det har vært en av de viktigste sakene for norsk arbeiderbevegelse å sikre folk en utdanning uansett hvilket samfunnslag du tilhører og at man skal ha en jobb å gå til. Retten til skolegang, fra 1. klasse til ut videregående har vært en lang og hard kamp, men vi alle kan være enige om at det har vært verdt det og vi høster godene av det i dag. Derfor er det trist å lese i Avisa-ST om elevene i voksenklassen i Helsefag ved Orkdal vgs der 10 av 11 elever står uten læreplass! Dette er elever som ønsker å fullføre utdanningen sin og komme seg ut i jobb, som ikke får den muligheten.

Et fagbrev er noe man skal være stolt av! Det er resultatet av 4 år med hardt arbeid, 2 år på skole og 2 år læretid, som gir en bred, teoretisk og praktisk utdanning som gjør deg i stand til å møte de utfordringene man møter i en hektisk arbeidshverdag. Fagarbeideren, uansett fag, er godt utdannet og fagbrevet er et verdifullt kompetansebevis som betyr mye for fagarbeideren selv, men også for arbeidsgivere, kolleger og brukere! Derfor er det på tide at politikerne våre satser på fagarbeideren og sikrer elevene våre læreplass. Per i dag så har Skaun 2 læreplasser innen helsearbeiderfaget noe som er alt for lite til å dekke opp behovet. Det er uverdig at elever som har startet et utdanningsløp ikke får fullført utdanningen sin!

I fremtiden så vil vi ha stort behov for fagarbeidere i alle fag, men spesielt i helse. Befolkningen vår bli eldre og vi trenger kompetansen til å ta seg av våre besteforeldre og foreldre. Å ta til seg lærlinger er en investering i fremtiden og vil bidra til å dekke kommunens egne behov for fagarbeidere fremover. Samtidig så er det viktig å huske på at lærlingene får et innholdsrikt læreløp som forbereder de både til en fagprøve og en yrkeskarriere. Derfor er det også viktig å sørge for at fag møter fag. At lærlingene har veiledere som er godt rustet til å følge de opp gjennom hele læreløpet og har selv fagbrev i bunnen!

Fagforbundet Skaun ønsker invitere politikerne i Skaun kommune til å være med å satse på fagarbeideren: fremtidens arbeidstaker er her nå!