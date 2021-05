17. mai i endring?

ST-debatt

Vi står foran feiringa av nasjonaldagen, og for andre år på rad skjer må det skje på helt andre måter enn det vi er vant til. I stedet for at hele bygda samles til trengsel med barnetog og korps, is- og pølsekø for de små og lange taler for de voksne, er det pandemi og smitteverntiltak som vil regulere hvordan vi kan markere dagen også i år.

«Vi savner en normal 17. mai», var tittelen på førstesida i ST etter fjorårets feiring. Den oppsummerte nok aller mest følelsene mange kjente på på forhånd, av hvordan det ville bli å feire nasjonaldagen på alternativt vis. Det hadde mange problemer med å se for seg. Sammen med julaften er 17. mai en dag som har sett tilnærmet lik ut hvert eneste år, våre barn har feiret dagen omtrent akkurat slik vi selv gjorde for noen tiår siden. Helt til i 2020. Og nå i 2021.

«Nasjonaldagen 2020 gikk inn i historien som veldig annerledes,» konkluderte lokalavisa med for et år siden. Men annerledes ble allikevel ikke synonymt med dårligere, om vi skal tolke møtene med folk over hele distriktet på festdagen i mai. Digital festforestilling, traktor- og veteranbilopptog, topptur på ski og maratonløp - oppfinnsomheten var stor rundt om i distriktet, og folk satt slett ikke heime i sofaen og sturet. Her var det alle muligheter til å skaffe seg god 17. mai-stemning.

Nå står vi foran nok en grunnlovsdag som må markeres på annen måte enn «alltid før». Denne gangen har det ikke vært så mange fortvilte røster å høre, selv om de yngste nok savner 17. mai-tog og is. Flott er det derfor at mange skoler og barnehager har valgt å markere dagen på forhånd, på en måte som sterkt minner om den tradisjonelle feiringa. Men utover det kan det virke som om kreativiteten bare har fortsatt å utvikle seg, for til tross for pandemi og mange begrensninger skal det være mulig å få en skikkelig fin dag. Her er det bare å velge fra en rikholdig meny, med skrommeltog og taler, med kahoot og natursti, med sang, musikk og underholdning. Korpsene vil sørge for den riktige stemningen over hele distriktet - og savner man tog, er de å finne i de mange digitale sendingene som skal rulle og gå gjennom dagen.

Det er selvfølgelig for tidlig å si noe om hvordan nasjonaldagsfeiringa vil bli framover, men det er grunn til å tro at noen av de nye elementene vil bli med videre. For den som ikke har barn eller barnebarn i skolealder, som ikke syns at stor trengsel i kø for en kaffekopp er årets store høydepunkt, eller som føler det ensomt å rusle rundt alene blant jublende mennesker, kan dagen faktisk ha fått en renessanse. For det fins flere måter å feire på enn barnetog og is.

Gratulerer med dagen!