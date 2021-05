Kampen for musikklinja

ST-debatt

Alle vet hva linja betyr for skolemiljøet, den årlige russerevyen, musikk- og kulturmiljøet i Orkland og for den enkelte elev.

Vi må styrke, og ikke svekke, de praktisk og estetiske fagene i skolen. Skal viktige linjetilbud, som musikk, dans og drama, og yrkesfag opprettholdes, er vi avhengig av elever som ønsker å velge disse linjene. Det er i grunnskolen elevene må få muligheten til å prøve ut og finne sin vei, og det er her rekrutteringen til alle fag starter. De praktisk-estetiske fagene har en verdi i seg selv og må sikres en større plass i alle barns skolehverdag.

Kompetanse og gode læringsarenaer

Vi må legge til rette for at alle skoler har tilgang til læringsarenaer som gjør det praktisk mulig å undervise i musikk, mat og helse, kunst og håndverk, kreativitet og bevegelse, gjennom et spleiselag mellom stat og kommune.

- Musikklinja var mitt springbrett Kenneth Kapstad har, etter at han gikk ut fra musikklinja på Orkdal VGS, spilt trommer i band som Spidergawd, Monolithic, Goat The Head og Gåte.

Vi må styrke og forbedre de praktiske og estetiske fagene gjennom en egen strategi som sikrer at skolene har materialer og utstyr til å undervise. Samtidig må vi øke andelen kvalifiserte lærere innen praktiske og estetiske fag. Lærernes kompetanse er avgjørende for elevenes utbytte av de estetiske fagene. På lik linje som vi anerkjenner en god mattelærer, må vi også se verdien av en god musikklærer og hvilken verdi det har for mestring og livet til den enkelte elev.

I teorifag er det også viktig å ta i bruk flere praktiske tilnærmingsmåter for å lære fagstoff. Kompetansebegrepet i alle fag handler om å tilegne seg kunnskap og å trene ferdigheter. Praktisk bruk av estetiske fag har stor betydning for elevenes læring og gir også bedre resultater i andre fag. Ungdom lærer forskjellig, men alle har nytte av å lære gjennom erfaring og aktiviteter, hvor de bruker flere sanser.

- Dette er knallhard sentralisering - På musikklinja avhenger sluttproduktet av at man gjør hverandre gode - og at man får fram det beste i hverandre.

Musikk, identitet og helse

I en tid hvor vi alle har kjent på savnet og viktigheten av konserter, teater, kino, kunstutstillinger og andre kulturopplevelser, så er de samme verdiene under stort press i skolen. Musikk og sang er som språk og er en viktig del av vår identitet. Disse fagene må utvikles og læres tidlig, og må starte allerede i barnehagen og være en viktig del av innholdet i grunnskolen.

Takk til våre folkevalgte

Til slutt vil jeg takke våre folkevalgte i Trøndelag for å se verdien av å bevare musikklinja på Orkdal videregående skole, og håper alle gode krefter vil jobbe sammen for å styrke de praktisk-estetiske fagene, slik at en sikrer flere søkere i framtiden.