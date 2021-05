Oppvekstsektorens økonomiske rammer – ei bekymringsmelding

ST-debatt

Hvilke konsekvenser får det for våre barn og unge? Og hvilke ambisjoner har den nye kommunen for oppvekstsektoren?

Samfunnsmandatet til skoler og barnehager er todelt: De har en faglig pedagogisk oppgave som skal sikre at elevene har kunnskaper og kompetanse til blant annet å møte yrkeslivet når de blir voksne. Derfor har vi de siste årene fått en pedagognorm i barnehagen og en lærernorm i skolen.

Den andre oppgaven handler om å lære barn og unge hva som kreves for å fungere i et samfunn; altså det som kalles sosialisering. Denne oppgaven tar dessverre mer og mer tid i hverdagen. Stadig flere sliter med å tilpasse seg sosiale settinger, noe som gir seg utslag i utagerende atferd. Tid som skulle vært brukt til å lære barn og unge ferdigheter i skriving, lesing og rekning, må brukes på enkeltelevers sosiale og atferdsmessige utfordringer.

Like mye som at skoler og barnehager trenger pedagogisk kompetanse, er det dermed behov for kompetanse når det gjelder barn og ungdoms psykiske helse. Vi trenger et lag med trygge voksne rundt elevene som kan møte dem og tilpasse hverdagen etter deres behov.

Opplæringsloven §5 - 1 sier:

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. (…) Opplæringstilbudet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven.

Til grunn for et slikt vedtak skal det ligge ei sakkyndig vurdering. Problemet med denne vurderinga er at den er ei tilråding. Det betyr at det er opp til enhetsleder å vurdere hva som er forsvarlig. I ressursfordelingsmodellen som kommunen bruker, er det ikke lagt inn utgifter til spesialundervisning. Dermed blir det opp til enhetens økonomi å definere hva som er forsvarlig når de lovpålagte oppgaver er finansiert. Ekstra bekymringsfullt er det at i forslaget til ny opplæringslov er denne sakkyndige vurderinga foreslått fjernet.

Kvaliteten på en kommunes oppvekstmiljø måles ikke bare ut fra hvor godt barn og unge skårer på tester, men at alle, uansett evner, anlegg og andre forutsetninger, får utvikle seg i et trygt og godt miljø både i skole og barnehage. Dette gjelder ikke minst dem som det siste året er omtalt som de sårbare barna.

Derfor ser vi med bekymring på de nedskjæringene som sektoren forespeiles de neste årene i Handlingsplanen. Den totale ramma er rett og slett for lita. Alle barn og unge i Orkland må ha det samme gode tilbudet og de samme muligheter, uavhengig av hvilken kommune de tilhørte før. Ingen ønsker utenforskap og økt frafall i videregående.

Hvis ambisjonen er kun å oppfylle lærernormen, vil de med de dårligste forutsetningene bli taperne.

Var det derfor vi slo oss sammen?

Uttalelse vedtatt av årsmøtet 2021