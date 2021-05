Hva skal vi gjøre med Nerøra?

ST-debatt

Det står i Senterpartiets valgprogram. Nerøra er et av de beste eksemplene på bevaringsverdig småbystruktur i Norge, ifølge fylkeskommunen. Hva gjør Orkland kommune med en slik skatt?

Lite. Nerøras skjebne er i stor grad overlatt til idealister. I fjor foreslo Småbylista at rådmannen skal utrede tiltak for å synliggjøre Nerøra som severdighet og kulturminne. Det ble nedstemt. Noen utfordringer:



Uthus forfaller

Antikvariske myndigheter sammenligner Nerøra med Bakklandet og betegner uthusmiljøet vårt som en utrydningstruet bygningstype. Likevel forfaller en rekke vernede uthus. Noen eiere har søkt om å få rive, har fått avslag – og lar byggene ramle sammen mens vi ser på. Enkelte har muligens ikke råd til å restaurere, andre ser at forfall lønner seg.

Bolighus uten folk

Selskapet ARTO AS med solid økonomi lar to boliger med seks leiligheter stå tomme i Dordigata. Det ene er den såkalte Middelskolen. ARTO kjøpte eiendommene i 1993 og har stort sett laget trøbbel siden. Kommunen mangler muligens virkemidler, men vi mangler også en aktiv politikk mot forfall.

Vinduer og estetikk

Fasadene er avgjørende for det estetiske inntrykket ved hver enkelt bygning og for miljøet som helhet. Det er vanskelig å markedsføre en historisk viktig trehusby hvis annethvert hus har moderne husmorvindu. Gapende hull ødelegger en hvit tanngard. Falske sprosser er bedre enn ingenting, men på Nerøra har det beste blitt det godes fiende. Rigide krav ved utskifting av vindu, og annen restaurering, får mange til å gi opp.

Kommunens fond

Orkland kommune har et fond for bevaringsverdige hus. Fondet treffer ikke Nerøra. I fjor fikk Småbylista inn en bestemmelse om at tilskudd skal ha særlig fokus på bygningsmiljøene Nerøra, Bjørnli og Småøran, uten at det hjelper. Beløpene er for små til å møte ekstremt strenge krav fra antikvariske myndigheter ved restaurering. Husmorvindu får stå og uthus får råtne.

Synliggjøring av miljøet

Etter forslag i kommunestyret i 2019 fikk vi opp skilt med «Trehusbyen Nerøra» som severdighet ved Coop Extra. Rådmannen fikk også i oppdrag å finne ut om vi kan få skilte på E39. Skilt mangler fortsatt. Småbylista skulle spørre om saken på siste møte i Hovedutvalg teknikk, men ble avvist fordi spørsmål ikke var sendt inn på forhånd. Det skal ikke være enkelt. Nå har Orkanger Vel søkt kommunen om å få sette opp ei tavle med visningsskilt og blant annet «Velkommen til Orkanger» ved Coop Extra. Det er ment som en gave. Foreløpig er det avslag fra kommunen basert på en tolking av den såkalte skiltnormalens krav til lesbarhet.

Synliggjøring av bygg og detaljer

Mange bygninger på Nerøra har en spennende historie. Vi finner likevel lite informasjon, i motsetning til hva du feks vil se i Kristiansund. Orkanger Vel har satt opp en liten plakett der forfatteren Johan Bojer ble født. I 2015 satte kunstneren Gunter Demnig ned en minnestein utenfor det som en gang var boligen til Auschwitz-offeret Leopold Levin. Steinen ble ødelagt i 2017, ved brøyting eller kabling. Det er satt ned en ny stein nærmere husveggen, men teksten på den er vanskelig å tyde.

Åpne Orkanger mot sjøen

Det er ordfører Oddbjørn Bang talsmann for. Den eneste strandlinja som er igjen på Orkanger strekker seg fra Langbrua og østover. Salvesen & Thams steller pent på sin del av området, mens det ser dårligere ut på Orkland kommunes tomt. Et svært lagerskur ruver der vi kan knytte Terna og Langbrua sammen med det uberørte Strandheim-området. Rosenvik leier skuret av kommunen. I 2018 fikk Småbylista vedtatt at rådmannen kartlegger andre muligheter for Rosenvik - uten at det har kommet noen løsning.

Kommunens boliger

Orkdal kommune var ikke noen god huseier på Nerøra. Kommunen solgte Johan Richters gate 8 som en skjemmende ruin. Nå er private i gang med å pusse opp. Småbylista foreslo i fjor å selge også den ødelagte Nygata 10 i håp om at det melder seg en kjøper med hjerte for eldre hus, og for å finansiere fortau i Tverradkomsten og oppussing av det utdaterte biblioteket. Flertallet i Orkland kommunestyre sa nei og vil bruke 1,2 millioner på boligen. Nygata er en av gatene med størst potensial. Det blir interessant å se hva slags vinduer som kommer inn i kommunen sitt hus.

Kommunens rolle og ansvar

Noe er bra: Vi har fått en temmelig diskret kultursti med QR-koder. Jenssen-brygga gjenreises med kommunal støtte vest for Terna. De fleste huseierne på Nerøra tar godt vare på eiendommene sine. Salvesen & Thams viser større omsorg for området enn noen kan kreve. Orkland Reiselivsforum er en nyskaping som ser muligheter, og styreleder Øystein Kvåle har helt rett når han peker på behovet for å spre kunnskap og stolthet i vår egen befolkning.

Likevel kommer Nerøra aldri til å oppnå en status som gjenspeiler at dette er Trøndelags nest viktigste trehusbebyggelse uten et langt sterkere engasjement fra kommunens side. Orkland kommune må:

- opptre som en rollemodell som eier av hus og tomter

- lage en tiltaksplan for forskjønning, utvikling og synliggjøring

- skaffe penger til å gjennomføre tiltakene