Hvem skal vi lytte til?

ST-debatt

«18 nye har fått positiv test». «Fem smittet på videregående skole. «Nytt smittetilfelle påvist». «Største smitteutbrudd siden pandemien startet».

Den siste uka har - igjen - gitt klar beskjed om at koronadagene slett ikke er et overstått kapittel. Smitten sitter fortsatt løst, og med de rette forutsetningene sprer viruset seg raskere enn ild i tørt gress. Det er lett å bli lei av de mange påbud og anbefalinger som vi pålegges å følge. Selv den beste kan trø i baret, og misforstå hva som egentlig menes når man helst ikke skal ha flere enn fem gjester i heimen. Eller rett og slett gi blaffen. For det gjør da vel så lite, det er så lenge siden sist noen ble smittet?

Det samme sa vi før fjorårets sommerferie. Vi sa det i høst, før jul og vi sa det for ei uke siden. Hver gang har vi tatt feil. Også denne gangen. Det viser smitteoppblomstringa i høytidshelga rundt 17. mai. Et treff som samler mennesker fra flere kommuner er alt som skal til. Viruset har lurt oss ut på glattisen igjen.

Nærmest over natta hopper vi fra tilnærmet normaltilstand tilbake til full smittealarm. Rykk tilbake til start. Igjen. Vi rekker knapt å trekke pusten før det bølger over oss på nytt. Nye runder med karantene, testkø og endrede anbefalinger. Nye formaninger fra helsemyndigheter, regjering og kommuneoverleger: Vask hender og hold avstand. Og hold ut! For alt blir bra. Til slutt. Vi lytter, og de aller fleste adlyder. Munnbind på, munnbind av, munnbind på igjen. Var det noen som sa at vi ikke er endringsvillige?

Endringsviljen er dessverre ikke like stor hos alle. Det fins de som nekter å la koronavirus og covid-19 påvirke livet sitt, som fornekter hvor farlig viruset er, og som hevder at de mange tiltakene er tull. Blant dem har Svein Østvik, også kjent som Charter-Svein, blitt et kjent ansikt utadt. Han var en av rundt 150 personer som samlet seg til et ulovlig 17. mai-tog i Oslo på nasjonaldagen. – Vi som mener dette er bare tull, må få leve som vanlige mennesker. Det er ikke noen smittesituasjon som er i nærheten av det tiltakene tilsier, uttalte han til media, før toget ble stanset av politiet.

Det kan nok være flere som innimellom tenker at reglene er i overkant strenge. Allikevel viser de siste dagene at de er der for en grunn: Til beste for vårt liv og vår helse. Mens vi venter på vaksinen: La oss heller lytte til de som kan dokumentere sin kunnskap om medisinske spørsmål, enn selvoppnevnte eksperter på gata.