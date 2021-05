ST-debatt

Fylkesrådmannens trussel-flagg for «musikklinja på Follo» utløste et stort engasjement i regionen vår, og spesielt i Orkland ble politiske og personlige initiativ sterke stemmer for å bevare MDD (musikk, dans og drama) ved Orkdal vidaregåande skole.

Mange innspill for å få større søknad til MDD er lansert i ettertid. I hovedutvalgsmøte for kultur, idrett og folkehelse lanserte SV forslag om et årlig kulturstipend for ungdom på linje med det allerede eksisterende idrettsstipendet. Ideen oppsto på grasrotplan da fylkesrådmannens varselflagg ble heist. SV tok imot ballen og la ei lissepasning direkte inn i hovedutvalget. I SV mener vi at ungdom som er aktive og gode på det kulturelle har like stor rett til og bruk for et stipend som idrettsungdom. Naturligvis har de det! Derfor er dette et viktig forslag.

SV’s forslag fører til at rådmannen utreder muligheten for et kulturstipend for ungdom på 20 000 kroner. Forslaget kommer så til ny behandling i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse om noen uker. Kanskje blir det delt ut allerede i 2021.

Og kanskje kan dette være ett av flere insitament som sammen med andre forslag øker rekrutteringen til «musikklinja på Follo», MDD ved Orkdal vidaregåande skole.