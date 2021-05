Må det se ut som en slagmark fra 1. verdenskrig?

ST-debatt

Det skjærer i hjertet å være vitne til moderne skogshogst. Jeg sitter igjen med en billedserie med dokumentasjon jeg knapt orker å se på. Enda mindre orker jeg å ferdes i enkelte områder der hogsten har foregått. Jeg kjenner på sorgen over økologisk tap. I ettertid angrer jeg på at jeg ikke gjorde som en hyttenabo. Han betalte skogeieren for å la noe av skogen stå.

I festtaler skryter næringen av skogens betydning både for miljø, klima, plante og dyreliv og rekreasjon. Når hogsten starter blir miljø og klima ofte glemt. Skogen er Norges største karbonlager, her finnes halvparten av våre truede arter og hit søker folk for å finne sjelero og avkobling. Skogen gjør det samme for naturen som lungene gjør for kroppen. Godene er så mange at de kanskje nærmer seg tømmerverdien.

Det finnes forskrifter om bærekraftig skogbruk. Vi har miljøkrav, skogbrukslov og en norsk skogbruksstandard (PEFC) som skal ivareta alle hensyn, men hva hjelper det når hensynet til lønnsomheten styrer aktiviteten til syvende og sist. Jeg sitter igjen med en liste på regelbrudd som er grunnlag for en klage til Fylkesskogmesteren og kommunen. Det er skade på en vei som faller under begrepet kulturminne, elendig rydding av hogstavfall i vei, hogst langs vassdrag, hogst av gamle døde furuer (gadd), kjøreskader som ikke er reparert, hugget tømmer ikke kjørt ut, mangelfull bevaring av livsløpstrær og hogst som ødela tiurleik og hekkebiotop for rovfugl. Jeg kunne forlenget denne lista og har ennå ikke kommet til de skrikende, svarte sporene etter monstermaskinene. Flere steder kan hjulsporene føre til vannavrenning og erosjon. Andre steder blir de stående som gjørmehull, dammer og skrikende sår. Naturen har en imponerende evne til å reparere skader, men noen ganger er det ikke håp. Når den siste snøen er borte, kommer Statsforvalteren på befaring. Og næringens eget kontrollorgan.

Vi må stille oss spørsmålet om vi ønsker at skogsdrift skal føre til evigvarende skader. Jeg ønsker ikke det, ikke som skogeier, ikke som bruker av skogen til friluftsliv og jeg stiller spørsmål om næringens bærekraft. Når driften fører til at myr og mark endevendes, går det hardt ut over CO2-regnskapet. 70-80 prosent av karbonet ligger lagret i jordlaget og da er det innlysende at man må vise mer omtanke i teleløsningen.

Hvis skogbruksnæringen skal bli bærekraftig og ha troverdighet, må den spille på lag med naturens egne prosesser og ikke kjempe mot den.

Det er sånt man går og grubler på mens man minnes turene med hunden i gammelskogen der elgkua gikk med sine kalver, rådyrgeita fant skjul for sine og hjorten hadde dagleie på toppen av åsen. Her pilte jerpekyllingene mellom trærne, tiuren gikk på vingene med et brak og over oss skrek fjellvåken når vi kom for nær reiret. Det var et lite paradis. Nå er området bare et ufremkommelig rot av stubber, kvist og marklag som er skamfert av skogsmaskiner.

Entreprenøren ville ha mine 3000 kubikkmeter også. Gjett om jeg er glad jeg sa nei!