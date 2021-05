Tilsvar til Naturvernforbundet om skogsdrift

ST-debatt

Naturvernforbundet i Orkladalføret ved Kjetil Kroksæter skriver i debattinnlegg om skogsdrift i Røssdalen ved Mjovassvegen i Orkland kommune. Dette innlegget har etter mitt syn uriktig framstilling og krever en mer nyansert tilnærming.

For det første er det oppsiktsvekkende og sterkt beklagelig at naturvernforbundets representant tyr til sammenligning med skogsdrift og slagmarken fra 1. verdenskrig, en slik sammenligning er direkte usmakelig og tatt helt ut av proporsjoner.

I perioden januar-mai i 2020 ble det foretatt skogsdrift i Røssdalen ved Mjovassvegen. Drifta ble utført av entreprenør Trønderskog på oppdrag fra Nordtømmer, som hadde inngått driftsavtaler med 10 skogeiere. Totalt ble det tatt ut ca. 7500 kubikk virke. Det var stort sett greie driftsforhold, men mildvær tidlig på vårparten medførte en del driftsutfordringer.

Etter at drifta var avsluttet gjennomførte Orkland kommune ved skogbruksrådgiver befaring initiert av naturvernforbundet, uten av vi grunneiere verken ble varslet eller involvert. At Orkland kommune unnlater å varsle grunneiere er svært kritikkverdig og på grensen til lovstridig. Som skogeier ble jeg informert fra entreprenør om at kjøreskader på min eiendom skulle utbedres i løpet av sommer/høst når det hadde tørket opp. Forundringen ble derfor stor når jeg ser at naturvernforbundet bruker bilder av kjøreskader som er tatt like etter at driften ble avsluttet, og som senere ble utbedret i løpet av sommer/høst. I innlegget kommer det uriktige påstander om at det er ødelagt kulturminner, kjøreskader som ikke er utbedret mv. På min skogeiendom har det vært stor vilje til å gjennomføre hogsten skånsomt, samt utbedring av skader.

Min oppfatning er at naturvernforbundet ved styremedlem Kroksæter i debattinnlegget prøver å henge ut skognæringen som miljøverstinger. Alle skogeiere er forpliktet til å ha skogbruksplan med miljøregistreringer, plan for skogskjøtsel mv. Vi har like stor interesse av bærekraftig drift som naturvernforbundet. Når skogsdrift er gjennomført ser hogstflatene unektelig annerledes ut enn før hogsten. Det settes av 10-20% av skogeiers oppgjør på skogfondskonto, til planting av ny skog, markberedning og øvrige tiltak i skogen.

Etter drifta i 2020 ble 7.500 kubikk tømmer lastet opp på tømmerbiler og kjørt ut via Mjovassvegen. Mjovassvegen ble bygd på 1970 tallet av 30 skogeiere i Endreliåsen grunneierlag og har blitt kraftig oppgradert flere ganger i årenes løp. For hver kubikk betaler skogeier 10,- til Mjovassvegen skogsbilveiforening, i dette tilfellet 75.000,- som går til drift og vedlikehold av veien. Mjovassvegen er ca. 8 km lang og går fra Kvålsjårvegen til Mjovatnet/Byavatnet. Veien er etablert for skogsdrift men er også flittig brukt av noen fastboende, mange hytteeiere og øvrige brukere av marka med jakt, fiske og rekreasjon/bading mv. Veien har meget god standard takket være inntekter fra blant annet skogsdrifta.