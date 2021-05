Flere menn i sin beste alder roper høyt om at vi trenger et kulturhus i sentrumsgata

ST-debatt

Det var stor oppslutning rundt potensiell nedstenging av musikklinja på Follo. Det diskuteres kino og kulturhus, opprettelse av kulturstipend og aktuelle kulturaktører får god plass i lokalavisen. Det er et tydelig engasjement, og jeg håper at engasjementet holder seg oppe lenge nok til å lage en mer langsiktig og godt gjennomtenkt plan for kulturen i Orkland.

Denne uken kunne vi lese om at det ble vedtatt en oppgradering av dagens kulturhus – for å imøtekomme nødvendige krav til scenetekniske installasjoner. I samme artikkel blir det tatt opp en problemstilling angående dagens kinotilbud:

— Det er veldig vanskelig å få en moderne kino i de lokalene vi har. Vi har en kino som er utdatert og ikke tilpasset dagens behov, sa Kringstad.

— Oppgradering støttes, men enda viktigere er det å få til nye lokaler for kino, aller helst i kombinasjon med et nytt bibliotek. Ved å flytte kinoen, frigjøres plass og tid for sceniske framføringer, sa Knut Even Wormdal (Småbylista).

Jeg sitter igjen med noen spørsmål: Hvor stort behov har vi for å frigjøre dagens kulturhus til scenisk kunst? Hvorfor er det veldig vanskelig å få til en moderne kino i de lokalene vi har?

Hva er en moderne kino? Og hva er det som er utdatert i kinosammenheng? Vi har digitalt utstyr, relativt nytt lerret og ok kinolyd. Er det stolene? Mangelen på kiosk eller servering?

Og er det virkelig viktigst med nye lokaler for kino?

Kapasitetsmessig er nåværende sal mer enn stor nok til dagens behov. Publikum er det heller dårligere med. Vil publikummet komme dersom salen er mer moderne?

Mine umiddelbare tanker er at det ikke nødvendigvis vil være veldig vanskelig å få til en moderne kino i de lokalene vi har, litt avhengig i hva som ligger i begrepet moderne. Men det som er helt sikkert er at det er enda vanskeligere å få til en velfungerende og moderne arena for scenekunst i disse lokalene.

Det økonomiske perspektivet er også et helt annet. Dagens sal er godt tilpasset kino og kurs/foredrag både i utforming og kapasitetsmessig.

For å tilpasse dagens kulturhus til en egnet arena for scenisk kunst vil dette derimot kreve store ombygginger. Garderobeanlegget har for lav kapasitet, og er dessuten utdatert. Det finnes ingen innlastingsluke for utstyr, og kulisser må bygges på stedet. Når det gjelder scenen er denne svært begrenset, både i bredde og dybde – og det er kritisk lite plass på sidescenen. Adkomst til scenen er ei smal trapp, som ikke egner seg for å forflytte seg for flere utøvere, og begrenser seg i forhold til rekvisitter og instrumenter som skal opp og ned fra scenen – og som heller ikke får plass på sidescenen.

Misforstå meg riktig - det er fantastisk om det bygges ny kinosal, og at private aktører kan gi større muligheter for et rikt kulturliv i Orkland. Men er det der behovet er størst? Hva er planen på sikt? Hvis vi får ny kinosal, vil dagens kulturhus stå igjen som et bygg som Sørløkk klassifiserer som "et tilfredsstillende kulturhus" for scenekunst?

Jeg har i mange år drømt om nytt, stort kulturhus i Orkland. Jeg har tilbragt utallige timer i vårt eksisterende kulturhus både som utøver og arrangør av ulike arrangement samt som kommunalt ansatt på kino/kulturscene. Denne salen har i perioder mitt andre hjem!

Jeg har sett adferdsmønsteret og besøksprofilene, og hvem som benytter seg av hvilke tilbud.

Det at flere menn i sin beste alder roper høyt om at vi trenger et kulturhus i sentrumsgata, kan jeg selvsagt være med å stille meg bak – men hvorfor er det de som ikke benytter vårt eksisterende tilbud som roper høyest? Vil disse engasjerte herrene endre adferdsmønsteret sitt dersom bygningen kommer, selv om tilbudet vil være det samme?

Er det ikke slik at for å kunne øke antall kulturgjengere i Orkland trenger vi først og fremst økning av tilbud og aktiviteter, som igjen vil påvirke adferdsmønstret til innbyggerne? For dette trengs det flere kulturarbeidere, og en bredere forståelse blant politikere og næringsliv for at kultur koster mer enn sluttforbrukeren er villig til å betale. Å være kulturarbeider må legitimeres på samme måte som andre yrker - og man må være åpen for at større kulturproduksjoner ikke alltid kan løses av frivilligheten alene.

Kanskje er vi ikke helt klare for å investere i et massivt kulturhus med alle funksjoner enda i Orkland. Men dersom vi skal ha et slikt bygg i fremtiden er det viktig å kartlegge behovene til både utøvere og innbyggerne slik at mulighetene som skapes i fremtiden dekker det behovet som våre kulturforbrukere har.

Det trengs å øke satsingen på kultur i kommunen vår. Jeg tror nøkkelen er å starte med å øke omfanget og aktiviteten - og synliggjøre kulturens kraft i et lokalsamfunn. Deretter vil forhåpentligvis interessen og antall kulturforbrukere øke - og behovene i et fremtidig kulturbygg avdekkes.

Vi har fostret opp flere utøvere innenfor kunst og kultur, og naturlig nok har de aller fleste flyttet til større byer – med større muligheter for utøvelse. Et kulturbygg vil ikke kunne forhindre utflyttingen, men kanskje ville antall kulturjobber øke slik at noen vil komme tilbake?

Ved økt aktivitet tilpasset alle aldersgrupper vil vi også øke interessen og satsingen på kulturfeltet, som igjen kan føre til økt søkertall på kulturskole og musikklinje - og mulighetene for økonomisk drahjelp til kulturaktørene bli større. Forhåpentligvis.

Dagens kinotilbud begrenser i svært liten grad plassen og tiden for sceniske fremføringer i kulturhuset, da det ligger mye større fleksibilitet i driftsmodellen enn hva som utøves i dag.

Da ligger det betydelig større begrensninger i kulturhusets infrastruktur, arrangørenes økonomi, nåværende syn på verdien av kulturell aktivitet og innbyggernes forbruksvaner.