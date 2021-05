Jeg er mora til gutten som slår

ST-debatt

Jeg er mora til gutten som banner.

Til han som er A3, når livet er A4.

Som tar dobbelt så stor plass som han egentlig får ta, og som også får langt mer oppmerksomhet enn flere andre.

Oppmerksomheten gutten min får kan ofte oppsummeres i ett ord: IKKE. Kanskje er dette det ordet han hører mest i hverdagen?

Når jeg er på jobb er det vanskelig å vite hva som foregår rundt gutten min - men jeg hører mang en historie fra andre. Jeg hører historier om gutten som slår, som sparker, banner, og av og til tenker jeg: Vent. Stopp litt. Dette må være feil. Du snakker om annen gutt.

Men det er faktisk min egen gutt jeg hører historier om.

Jeg blir lei meg og fortvilet, av og til frustrert. Jeg gjør mitt beste, vi søker råd, men innimellom virker som at heller ikke det hjelper. Og jeg spør meg selv: Hvordan er dette mulig? Hva gjør jeg feil? Jeg har jo flere barn, hvorfor oppfører de seg så forskjellig?

Hvorfor gjør gutten min det han gjør? Han som egentlig er helt fantastisk?

Jeg prøver ikke å unnskylde gutten min. Jeg synes det er fint at du sier fra når du forteller meg historier om gutten som slår. Jeg vil gjerne at dette skal slutte. Jeg vil at gutten min skal ha det bra - og at gutten og jenta di også skal ha det bra. At du som forelder og jeg som forelder også skal ha det bra.

Jeg kan forstå at det kan være vanskelig å tro på. Det kan jo være vanskelig å sette seg i andres situasjon. Kanskje du heller ikke har tillit til meg som forelder fordi at det er vanskelig for deg å tro at jeg gjør mitt beste. Jeg gjør det. Men av og til trenger jeg hjelp, og jeg trenger at du gir meg - og gutter min - en sjanse.

Når gutten min har det vanskelig og blir vanskelig, vil jeg at du skal komme til meg. Når du og andre snakker om meg og gutten min bak min rygg og spekulerer i hvor litt arbeid jeg gjør med mine barn på hjemmebane, blir ingenting bedre. Har du egentlig dekning for alle dine påstander? Kanskje du ikke har blitt kjent med oss ennå - sånn på ordentlig?

Jeg har ingenting å skjule. Jeg er også en mor som vil andre godt. Og jeg vet vi er mange i samme båt.

Ta kontakt.