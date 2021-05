Mens vi venter på det viktige stikket

ST-debatt

Stadig flere nordmenn har etter hvert fått det forgjettede stikket i arma, noen sogar allerede to ganger. Vaksineringa har gått, om ikke sømløst, så i hvert fall relativt rolig for seg siden de første dosene her i landet ble satt i mellomjula. Det var i grunnen ikke så mye å væe uenige om heller. For strategien har vært klar: Vaksinene skulle først og fremst prioriteres de som bor på sykeheimer, deretter de eldste heimeboende, og så videre nedover i aldersgruppene. Endel av vaksinene har av naturlige årsaker vært forbeholdt helsepersonell, og folk med underliggende sykdommer har også vært prioritert langt fram i køen.

Så langt alt vel. Bortsett fra litt mumling i enkelte kommuner som mente å få for lite i forhold til folketallet, gikk vaksineringa sin gang over hele landet. Så kom forslaget om å gi blant annet Oslo flere vaksiner, på bekostning av resten av landet. Da begynte de kritiske røstene å melde seg. Allikevel, den reelle skjevfordelingen var mest symbolsk, og fikk ikke store utslag, verken i Oslo eller resten av landet.

Vaksinetoget ruller sakte videre, mens nye aldersgrupper har fått sin billett vekk fra virushverdagen. Så kom et nytt forslag om ei skjevfordeling, også denne gangen til fordel for det hardt smitterammede sentrale Østland. Denne gangen var de kritiske røstene flere.

Så toppet det seg denne uka. For nå er det ikke lenger bare landsdeler som skal prioriteres. Regjeringa har skapt bølger med sitt vedtak om å prioritere vaksiner til stortingspolitikerne. «Hva er grunnen til at friske folkevalgte skal gå foran personer med risikofaktorer i vaksinekøen?» spør 125 av landets kommuneoverleger i et felles opprop. Til og med de prioriterte selv har reagert, og flere sentrale politikere har valgt å takke nei til vaksine før det egentlig er deres tur.

Det er godt mulig å forstå argumentet om at dette handler om kritiske samfunnsfunksjoner, at det er personer som reiser mye, og at de har et beredskapsansvar. Men akkurat de samme rollene og det samme ansvaret hadde de også ved årsskiftet, da de første vaksinene ble satt. Derfor er det være vanskelig å forstå og forsvare hvorfor friske folkevalgte akkurat nå skal gå foran for eksempel lærere, barnehageansatte - eller fortsatt uvaksinert helsepersonell. Det bør komme bedre svar på hvorfor denne prioriteringa er riktig enn de sprikende argumentene vi har fått til nå.