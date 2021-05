Moderne kino på Orkanger?

ST-debatt

I ST spør Margrethe Aae hvorfor vi mener dagens kinosal er utdatert og uegnet. Det ble godt dokumentert i 2018 da flertallet i Orkdal kommune la vekk ideen. Helt kort:

Kinobesøk avhenger av fasiliteter og filmtilbud. På Orkanger har vi en overdimensjonert kinosal med få forestillinger i et ellers dødt kontorbygg. Omtrent slik var situasjonen også i kommuner som Stjørdal og Oppdal tidligere.

Stjørdal lyktes

Da Stjørdal kommune bygde moderne kinolokaler og bibliotek i Kimen kulturhus, skjedde følgende:

1. Kinobesøket økte fra 30 000 til over 100 000 per år.

2. Bibliotekbesøket økte fra 85 000 til 680 000 per år.

Daværende Orkdal hadde den gangen et kinobesøk på skarve 8 000. Potensialet basert på erfaringene fra Stjørdal er minst 50 000 – en 6-dobling.

Biblioteket på Orkanger hadde et besøk på 29 000. Potensialet basert på erfaringene fra Stjørdal er 340 000 – en 12-dobling.

Stjørdal ligger nærmere Trondheim enn oss, men har gjort noe med kulturlekkasjen til storbyen. Kulturlivet i hele kommunen blomstret opp etter utbygginga av Kimen.

«Godt voksne» teller med

Margrethe Aae spør også hva vi mener en moderne kino er. Svar: En moderne kino er eksempelvis det Salvesen & Thams tilbød seg å bygge - to saler med ulik størrelse, men mindre enn dagens digre sal. Servering, bibliotek og andre åpne tilbud i samme bygg for å skape møtesteder. Flere filmer hver dag, altså et fleksibelt tilbud.

Margrethe Aae gjør et nummer ut av at vi to som hun refererer til fra debatten i kommunestyret er «menn i sin beste alder». Det virker litt fordomsfullt, men for å svare saklig: En moderne kino skal blant annet henvende seg aktivt til pensjonister som kan bruke kulturtilbud på dagtid. Pensjonister har vi stadig flere av i kommunen, ikke minst i sentrum. Men i likhet med alle andre orklendinger må de eldre til Trondheim for å oppleve et godt kinotilbud. I Orkland er vi fratatt muligheten til å bruke slike tilbud på impuls.

Film er kultur

Kino oppfattes visst ikke like høyverdig som den kulturen Margrethe Aae gjør seg til talskvinne for. Men film er kultur og kino gir økonomiske ringvirkninger. En moderne kino vil bidra til at flere bruker egen kommune, og den vil være et viktig tiltak for å hindre sentrumsdød på Orkanger.

Småbylista ønsker nytt kulturhus, men vi er også realister og innser at vi ikke kan få til alt på en gang. I det aller første punktet i valgprogrammet vårt står det at vi vil arbeide for å:

«Etablere kino og bibliotek på Rømme-området innen utgangen av 2023, med mulighet for kulturhus i et andre byggetrinn. Samarbeid med private er et alternativ til en 100 prosent kommunal modell dersom dette gir dokumenterte fordeler.»

Det er nå vi har sjansen

Derfor fremmet vi forslag om å gjenoppta dialogen med Salvesen & Thams. Samtidig stemte vi med de andre partiene for nødvendige utbedringer ved dagens kulturhus da kulturhus nå kom på dagsorden igjen. I 2018 var S & T villig til å bygge to kinosaler og nytt bibliotek, og leie ut for 4 mill. kr. i året brutto. Da er kommunens sparte kostnader og økte inntekter ikke tatt med. Samfunnsøkonomisk er det ingen tvil om at gevinsten ville ha vært stor.

Kino skaper ringvirkninger. Et moderne bibliotek er ikke ei boksamling, men et pulserende møtested som stimulerer også til kulturelle opplevelser. I Orkland mangler vi både kino og bibliotek, men vi har en unik mulighet til å drive samfunnsutvikling og styrke kulturlivet i nært samspill med næringslivet. Den muligheten varer så lenge Salvesen & Thams er lokalt styrt.