Skoleplanlegging i bygda Skaun

ST-debatt

Tilbudet fra Hernes har fått tilslutning i kommunen og vil bli vurdert.

Vi har brukt mye tid på å diskutere skolestrukturen i bygda vår. Det er grunn til å spørre hva diskusjonen har hatt å si for læringsmiljøet i skolen. Jeg foreslår at vi konsentrerer oss om å få mest mulig ut av den bygningsmassen vi har på Venn og på Jåren. Selv om den ikke tilfredsstiller de krav vi stiller vil det bidra til begrenset sløsing med ressurser i byggeperioden. Legger vi den nye skolen på et nytt område, ser jeg for meg at byggeprosess og undervisning kan forgå parallelt uten at læringsmiljøet blir påvirket.

Det er vedtatt at skolen skal ligge på Venn. Selv om det er mange egnede områder er vel dette vedtaket å oppfatte som endelig. Området rundt dette sentret representerer noe av det beste vi har av matjord i bygda vår. Dette har vi vært klar over lenge. Matjord må ofres samme hvor en legger skolen i dette området. Vil en redde denne flotte ressursen må noen av de alternativene utredes som ikke legger beslag på dyrka mark.

Jeg har ikke sett noen beregning av kostnader for midlertidige løsninger mens det bygges på nåværende tomt. Dette må regnes som en del av kostnaden med nybygget, og taler veldig sterkt for å bruke eksisterende anlegg under byggearbeidene på ny tomt.

Legger ved en artikkel publisert i avisa Sør-Trøndelag like etter at eksisterende skole på Venn ble ferdigstilt.