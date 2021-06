Du uunnværlige

ST-debatt

For i så fall så gjør KS en fantastisk god jobb med få til dette.

På en måte er det rart at man må stille seg det spørsmålet. Vi stiller ikke slike spørsmål når det er snakk om andre jobber. Hvem vil vel la seg operere av en ufaglært kirurg? Hvem ønsker å kjøre over ei bru konstruert av en ufaglært ingeniør? Hvilken bedrift ansetter en ufaglært revisor til å gå overregnskapet? I mange yrker er det faktisk et krav om at du skal ha fagbrev for at du i det hele tatt skal kunne få lov til å holde på med det, men opplæringen av det viktigste vi har, det er det ikke så farlig med. Det private næringslivet argumenterer ofte med at «vi trenger gode ledere/ingeniører/økonomer osv, derfor må vi kunne konkurrere med lønn». Vel, vi trenger også lærere, sykepleiere, ergoterapeuter, radiografer, bibliotekarer osv.

Jeg tror at de aller fleste er opptatte av at kommunene gir et godt og sikkert tilbud. Jeg tror alle er tjent med at man har faglærte lærere og sykepleiere. Politikere sier det i hvert fall hele tiden. Da er det merkelig for meg at KS sitt svar på dette er å trekke på skuldrene. De har ikke noe svar på hvordan vi skal løse rekruteringsproblematikken i kommunal sektor. Det eneste logiske svaret på adferden til KS er at de ikke mener at skoler og sykehus trenger faglært personale. I så fall blir spørsmålet vi må stille oss som samfunn: Er KS ansvarlig nok som arbeidsgiver?

Vi spør ikke om så mye egentlig. Det handler bare om å ta igjen det tapte. Vi var lønnstapere i fjor. Jeg som lektor med opprykk landet på 1,5%. Med tanke på etterslepet fikk jeg kanskje nok til en plastikkpose mer i lønn (hvis du tar bort avgiftene osv.). For å ikke tape ytterligere terreng til det private som landet på 2,25%, må vi ha noe mer enn frontfagene i år. Det er ikke mye, bare det som vi ikke fikk i fjor egentlig. Det er ikke et urimelig krav etter det jeg forstår – men det sender et signal til alle ansatte om at dere blir satset på. Dere fortjener mer en applaus. Dere er de uunnværlige i samfunnet.

Jeg vil minne politikere i kommunene om at det er stortingsvalg til høsten. For de politikerne som mener at vi trenger faglærte i skoler og sykehus så har dere nå en mulighet til å gi denne gruppa støtte. Det er den samme gruppa politikerne så villig ga applaus og heder – nå trenger vi penger. Vi trenger penger slik at dere kan gi et godt tilbud til deres velgere. Og jeg mener dere for alvor må begynne å se realiteten med at KS som arbeidsgiver ikke makter å levere disse samfunnskritiske jobbene ut i kommunene. Denne streiken handler om at ansatte ser konturene av en krise vi kanskje kan unngå. En krise som vil ramme mye hardere enn en koronapandemi – og være mye mer langvarig, ja kanskje permanent. Et svar er mer penger – vil du gi dem det?