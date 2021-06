Størdalsmarka - deponi for fallvilt

ST-debatt

På tur etter skogsveien i Størdalsmarka ble jeg ca. 1 km fra nærmeste gård møtt av en voldsom stank.

Ved nærmere ettersyn viste deg seg at en elg var dumpet rett nedenfor skogsveien og like ovenfor elva. Stedet har tydeligvis også vært bruk som deponi tidligere. Ettersom det nå ikke er tillatt med jakt på storvilt, må dette betraktes som fallvilt, med de bestemmelser som gjelder for fjerning/deponering at dette. «Fallvilt som samles inn av kommunen/viltnemnda, er å betrakte som næringsavfall iht. forurensingsloven § 32 og kan ikke graves ned med henvisning til unntak i forurensingsloven § 8 1.ledd, men leveres til godkjent mottak» (sitat fra Fylkesmannen i Innlandet gitt til kommune der i 2019)

Vedkommende som har dumpet elgen må sies å ha liten respekt både for bestemmelsene om fjerning av fallvilt, naboer og turgåere sin ferdes etter vegen.