Vil du ha en kopp te? Med honning i? Mormors ansikt lyser opp i en ellers dyster og mørk hverdag

ST-debatt

Vi sitter hos morfar på Orkdal Helsetun.

Her har vi sittet på skift i flere døgn. Ingen av oss har sovet godt på lenge.

Minst har mormor sovet.

Kaffen gjør henne uggen. Hele kroppen er i ubalanse - forståelig nok. Te vil hun gjerne ha - og aller helst med honning. Det får hun.

Vi kjenner alle på å være i et mareritt som vi ikke våkner ifra. Vår alle kjæres far; ektemann, pappa, bestefar og oldefar skal snart bare være igjen med oss som et minne.

Men oppi det triste, sorgen og fortaptheten er det noen som får dagen vår til å bli litt bedre. De ansatte på Helsetunet. De viser en omsorg så stor at den rommer oss alle.

De snakker med oss på en fin og forståelsesfull måte, og lar oss som pårørende være en del av den siste prosessen.

De tar seg tid.

Vi hører de løper bort til rommet, men når de kommer inn tar de seg tid. Setter seg ned med morfar, snakker med han, undersøker ham og er der og gjør oss trygg.

Det beste for oss som pårørende var å se hvor glad morfar ble når de ansatte kom inn.

Han strålte. Den sosiale mannen som har snakket med folk hele livet, hadde også fått snakket på slutten av livet. Lykken var å finne ut om de kanskje var i slekt, langt - langt tilbake, fortelle de ansatte røverhistorier om deres slekt, eller finne ut at han hadde jobbet med sykepleierens oldefar. For morfar var dette det kjekkeste som fantes. Og den mannen kjente mange, og hadde stålkontroll på slektskap på alle gårder på alle jårer.

De ansatte satte også pris på morfars historier - det kunne vi se på øynene deres når de fortalte oss om det etterpå. Det har ledd mye sammen der oppe.

Det siste som forsvant hos morfar, var humøret og humoren. Det takker vi de ansatte på Helsetunet for å være med og bidratt til. Han hadde det veldig fint der oppe. Og det hadde jammen vi også.

Mormor ble sendt hjem en dag, med beskjed om at du kan ikke være her - du må hjem å hvile nå. Det var den beste omsorgen hun kunne få da. En beskjed om å ta var på seg selv, og overlate vaktskiftet til noen som tålte det litt bedre.

En glimrende balanse mellom å ivareta de pårørende og pasient.

Tusen takk!

Vi er dere evig takknemlig for deres tilstedeværelse på jobb.