ST-debatt

Steinar Solli fra Løkken, født 21. juli 1938, døde tirsdag 18. mai 2021.

Han var en sentral og god spiller på «storlaget Løkken», men i Hemne er han langt mer kjent som en dyktig fotballtrener for A-laget til Kyrksæterøra idrettslag (KIL). Med hans inntreden i klubben får vi et tydelig skille i lagets prestasjoner. Gjennom de tre sesongene han var trener i KIL – 1974, 1975 og 1977 – hadde klubben sportslig framgang og nådde et mangeårig mål om stabilt opphold i fjerdedivisjonen i det som var Sør-Trøndelag fotballkrets.

Fram til Steinar Solli tok over som trener i 1974, hadde klubben fra slutten av sekstitallet vært gjennom opprykk og nedrykk mellom femte- og fjerdedivisjon hvert anna år. Steinar hadde med seg erfaring og kunnskap om fotball som var ganske ukjent for oss den gangen. Eksempler på dette var hans evne til å organisere laget og samspillet mellom lagdelene, og at han la stor vekt på å utvikle spillernes roller på banen. I løpet av kort tid klarte Steinar å utvikle et sammensveisa og slagkraftig lag som besto av rutinerte spillere og ei gruppe lovende ungdommer. Men kanskje det viktigste var at den nye fotballtreneren kom med et treningsopplegg som økte spillernes fysiske kapasitet betydelig.

Steinar Solli framsto som en bestemt, trygg og rolig trener med godt humør, og det virka som han likte å være trener. Han hadde ei tilnærming til spillergruppa som var prega av respekt og tro på at det var mulig å få til det vi trente på, også i kamp. Han så mulighetene som lå i spillergruppa og han bidro sterkt til å bygge et lag som kunne slå motstanderne på andre sida av Kjølen, også på bortebane. Steinar var særlig opptatt av å utvikle lagets styrke på heimebanen i Haugøyan, som skulle være en vanskelig arena for gjestende lag. Det var derfor en stolt fotballtrener som leda KILs A-lag da Løkken idrettslag tapte 4-2 i serieåpninga i Haugøyan i 1977.

I ettertid framstår Steinar Sollis trenergjerning som et godt eksempel på hvordan nye impulser, ofte utafra, kan bidra til å utvikle en trenings- og fotballkultur og skape sportslig framgang, slik som for KIL. Dermed ble A-laget etter hvert lagt merke til også utafor Hemne.

Den sportslige endringstida han satte i gang i Hemne på syttitallet, som den først ansatte treneren, har betydd mye for fotballen i KIL. Med dette som bakgrunn kan det være grunnlag for å hevde at Steinar Solli kanskje er den viktigste treneren i Kyrksæterøras idrettslags historie før fotballen i Hemne ble samla i en klubb – KIL/Hemne – i 1988.

Det er med respekt og glede vi minnes mennesket, treneren og lagspilleren Steinar Solli.

På vegne av spillerne i KIL under Steinar Solli;

Martin Jakobsen, Gunnar Engvik, Jan Erik Vold og Ivar Sognli