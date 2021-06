Tilbake til livet

ST-debatt

Tittelen er kanskje i svulstigste laget. Men tilbake til hverdagen er altfor vagt, og heller ikke dekkende. I helga fikk 100 heldige slippe inn i Gammelgruva for det som for noen var den første levende musikkopplevelsen på mer enn et år. «Etter ett år uten levende musikk, forstår vi hva musikken gjør med både kropp, sjel og psyke,» skrev STs anmelder etter konserten, og det var vedkommende neppe alene om å tenke.

I en travel - og virusfri - hverdag, er det lett å glemme hvor viktig slike kulturelle påfyll er for oss. Visst går vi innimellom på konsert og teater, og visst lar vi oss både underholde og begeistre. Allikevel er det nok lett å glemme at hvor viktig musikk, teater eller kunst faktisk er for oss. Ja, faktisk er det sånn at enkelte blåser foraktelig i nesen bare ordet kultur nevnes. Viktig for hva, liksom?

Et år i tilnærmet kulturell karantene har fått mange til å tenke annerledes. For når folk blir spurt om hva de ser mest fram til etter at pandemien er nedkjempet, svarer svært, svært mange at de gleder seg til store konsertopplevelser, der publikum står tett i tett og deler den samme berusende gleden over musikk og samvær. I ei uhøytidelig rundspørring utført av NRK tidligere i vår, svarer like mange at de gleder seg til igjen å kunne dra på festivaler og konserter, som at de savner å kunne klemme igjen. Være med venner, feste og danse scorer også høyt.

For det har vært fullt mulig å få med seg både konserter, revy og teater også i koronatida. Spesielt helt i startfasen valgte mange artister å møte sitt publikum digitalt, med konserter i egen stue eller i publikumstomme saler, som ble strømmet ut til de tusen bredbåndtilknyttede hjem. Og det slo godt an det - vi ville la oss underholde også mens vi måtte holde oss heime. Men savnet etter levende musikk, teater og kulturopplevelser har vokst proporsjonalt med antall smittetilfeller. Hvert nye utbrudd har ført oss lenger og lenger unna scenekanten.

Are Hembres konsert i Gammelgruva er derfor et positivt kvantesprang framover. «Med et pang bidro Are Hembre til at livet og musikken snart er i gang igjen,» mente STs konsertanmelder. Mange kjenner nok på både sommerfuglkriblende bobler i magen og mer eksistensiell glede over tanken på en svett og tett befolket festivalkveld, med allsang, dans og gode venner, eller en kveld i teateret der man faktisk får sitte ved siden de man har tatt turen med. Folk savner levende kulturopplevelser, og artistene savner sitt publikum.

Kanskje er tittelen i svulstigste laget, i ei tid der virus og sykdom har tatt det meste av plassen. Men den er også dekkende for det mange kjenner på.