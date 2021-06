ST-debatt

Hva skjer med verftstomta i Bugen og området midt i sentrum av Kyrksæterøra?

Verftstomta ble i sin tid kjøpt av Hemne kommune. Etter den tid ble området omregulert til grøntområde og planer om park og friluftsområde da tomta ikke kunne benyttes til boligformål.

Deler av tomten som kommunen kjøpte er tidligere benyttet innen verftsindustrien med unntak av den sørvestlige og den nordøstlige delen av parsellen.

Det er foretatt grunnundersøkelser på tomten og stadfestet forurensninger rundt på de forskjellige områdene. Det er jo en kjensgjerning at en del forurensning har oppstått i den tiden det har vært skipsverft på området. Kirksæterørens Skibsverft (KSV) ble etablert i 1917 og frem til 1990 da Bugen Verft ble stiftet og overtok anlegget frem til 2002.

Det har vært sandblåsing og sprøytemaling, rengjøring og bunnsmøring av fartøy, samt annen virksomhet som kunne ha forurenset grunnforholdene rundt slippområdene til en viss grad.

Når det gjelder det nordvestlige området ble dette kjøpt av tilstøtende grunneier i den senere tid av KSV og fylt opp med rene masser etter hvert tilkjørt ifra boligbygging rundt om i kommunen. Verftet selv hadde ingen overskuddsmasser.

Tidligere var dette området ubrukt med unntak av at det var fyllplass for beboere og næringsliv i sentrum av Kyrksæterøra. Det var ingen kildesortering på den tiden så rask og annet søppel ble dumpet i skråningen ned til fjæra. Denne søppelplassen ble avviklet da verftet overtok.

Etter at dette området ble oppfylt med rene masser i en høyde av 2-3meter ble området benyttet som lagringsplass for verftet og ingen vesentlig annen virksomhet. Er det konstatert forurensning på dette området, mener jeg det skyldes den gamle søppelplassen.

På den sørøstlige delen av området er det oppfylt med store mengder med tilkjørt masse fra boligbygging ifra bl.a. Bugen-området.

Her har det overhodet ikke vært virksomhet ifra skipsverftet. Dette gjelder ifra slippen og sørøstover med unntak ifra ett rettplan som ble etablert.

Deler av dette området her ble benyttet som badeplass for beboere i Bugen og ifra sentrum. Badeplassen var populær og svært mye brukt sommers tid. Den har en flott sandstrand men ligger i dag urørt fordi tilkomst er ufremkommelig. Kloakk og avløp er i dag lagt i rør og sjøen er ren og fin å bade i. Dette var ikke tilfelle da undertegnede vokste opp. Barn og voksne badet der hele sommeren.

Nå er tilkomsten til sjøen nesten umulig da området er gjenvokst med krattskog og store steiner som gjør at det er farlig spesielt for barn å få tilgang til badeplassen.

Jeg mener at det er kommunens ansvar som eier at det legges til rette for tilkomst til badeplassen slik at det blir forsvarlig for allmennheten til å benytte seg av denne muligheten uten at noen blir skadet.

Undertegnede tok dette opp med kommunen for en god del år siden, men fikk til svar at fylkesmannen ikke tillot noen aktivitet på området men at jeg kunne rydde skog for tilkomst men tillot ingen graving. Skogrydding ble utført men da jeg ønsket en sti og trapp ned til fjæreområdet ble jeg stoppet av teknisk sjef som påsto at området var forurenset og ikke tillot graving i massene som lå der. Du snakke om uvitenhet fra kommunens side. Dette var rene masser og ingen forurensning.

Så slik står saken selv om ordfører kunne fortelle for flere år tilbake at ting var på gang for området og badeplassen. Ingen ting har skjedd med verftstomta på 7 år i kommunen. Den vil fortsatt bli liggende slik den gjør i mange år fremover er jeg redd for. Dette er veldig beklagelig da denne tomta som ligger midt i sentrum skjemmer hele sentrum. Dette kunne blitt en svært attraktiv plass for allmennheten og turister.

Tidligere ordfører Vaag uttalte i sin tid at dette kjøpet var den største tabben kommunen hadde gjort selv om prisen på området som ble kjøpt var veldig lav.

Jeg har derfor ingen tro på at kommunen vil gjøre noe som helst med området på mange år. Den økonomiske situasjonen tilsier dette og mange store investeringer i kommunen står i kø for å bli realisert.

Heim FrP foreslo i sitt budsjett å selge verftstomta til private som kunne være interessert i å utvikle området, og der kommunen kunne fått igjen bortimot det 10-doble for det de ga for tomta den gang den ble kjøpt, men forslaget fra Heim FrP var ikke interessant for kommunestyret da det var budsjettmøte.

Ja ja, jeg kunne sagt mye om meget som jeg bærer på, men det får bli med dette leserbrevet for denne gang.

Per Olav Lund