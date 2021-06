Gode begrunnelser for jordvern

ST-debatt

Til støtte for dette arbeidet har NIBIO nylig utgitt en god og lettlest rapport som begrunner hvorfor dette er viktig. Publikasjonen, med tittelen» Jordvernets begrunnelser - kunnskapsgrunnlag for revidert jordvernstrategi» peker på at jordvern er helt grunnleggende for de fleste av FNs mål for bærekraftig utvikling, og at bedre jordvern nær byer og tettsteder der konfliktene ofte er størst, vil ha mange positive effekter i tillegg til at vi ivaretar vår evne til å produsere mat på norske ressurser.

Uten matjord ingen mat, og covid-krisen har vist oss hvor raskt uventede situasjoner kan oppstå. Beredskap og selvforsyning klatrer oppover på den politiske agendaen. Dette er godt nytt for organisasjonen Jordvern Norge og alle våre regionale foreninger.

Rapporten bør bli lest av politikere på alle nivå. Her kan man finne inspirasjon og argumenter for å finne andre løsninger enn den billigste – å bygge på dyrka mark -i de mange konfliktfylte sakene som til sammen gjør at Norge fortsatt mister tusenvis av dekar med matjord hvert eneste år. Rapporten konkluderer med at det å bevare areal som er i drift og beskytte jordhelsa er den viktigste prioriteringen, hvis målet er å opprettholde produksjonen av mat i Norge på minimum dagens nivå.

Som tiltak nummer to på prioriteringslista kommer å øke arealproduktiviteten, og prøve å snu trenden med stagnerende avlinger på den beste jorda (lukke avlingsgapet). Videre er det viktig å ta i bruk arealer som er gått ut av drift, og helt nede på fjerde plass finner man det tiltaket som alt for ofte fremmes i jordvernsaker, nemlig å dyrke opp nytt jordbruksareal til erstatning for det som eventuelt går tapt, eventuelt kombinert med jordflytting. Dette koster mye, medfører betydelige utslipp av klimagasser og tap av opplagret karbon, gir ofte betydelige tap av naturområder, og kvaliteten på den nye jorda blir som regel betydelig dårligere.

Jordvern Norge vil takke NIBIO for godt utført arbeid, og håper denne prioriteringslista vil bli vektlagt når landbruksministeren nå skal forberede sin viktigste sak i inneværende stortingsperiode.