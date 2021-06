«Brannslukking» kontra langsiktig planlegging

ST-debatt

To flotte skolebygg er nettopp ferdigstilt med fine uteområder der den «gamle» ungdomsskolen og samfunnshuset sto. Den stramme tidsplan for gjennomføringen virker i overkant optimistisk. Vi må nok belage oss på at de som skal lære for framtida må fortsette med det i et anleggsområde også framover.

Hjemmesykepleien melder behov for større lokaler for sin virksomhet. Dette søkes løst ved en midlertidig løsning. Også det skal skje i Børsa sentrum. Det finnes nok langtidsplaner for alt dette, men det har jeg ikke klart å få med meg. Overraskelsen blir derfor stor når media stadig har stoff fra Skaun som tyder på innsats etter innfallsmetoden.

Vel 1100 boenheter skal bygges for og møte behovet framover. Har vi tilgang på vann som kan dekke framtidig behov? Det ble nettopp skrevet om at bare Malmsjøen var godkjent som vannkilde i Skaun kommune. Hvor mye kan vi ta ut fra denne kilden om de øvrige vannverkene blir stoppet? Hovedavløpet fra Malmsjøen går mot Ånøya, og på Sagberget er det kraftproduksjon. Kan det ligge en spire til interessekonflikt her? Dette er sikkert avklart fra før uten at jeg har fått det med meg.

Boligbygging i bygda Skaun har vært et vanskelig tema for dem som ønsker å bygge sitt hus på berg. For noen år siden ble det uttalt at det ikke kunne bygges boliger her pga. manglende infrastruktur i denne delen av kommunen. Jeg lurer på hvor langt vi hadde kommet om vi hadde brukt 160 millioner på å gjøre det klart for å bygge de 1100 boenhetene i gamle Skaun kommune.

Jystad, 10. juni 2021