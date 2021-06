ST-blokka på Orkanger: Det du ikke skal se

ST-debatt

ST-blokka i Orkanger sentrum blir nesten 60 meter lang og får flatt tak. Det strider mot vedtatte retningslinjer og faglige råd om tilpasning til kulturhistorisk viktige nabobygg i gata. Det vet vi.

Men vi vet ikke hvor stor del av bygget som får henholdsvis tre og to etasjer ut mot Orkdalsveien. Vi får heller ikke vite hvordan ulike varianter av blokka vil se ut sammen med nabobebyggelsen.

Vrir seg unna vedtak

Vi har vedtatt krav om nedtrapping fra tre til to etasjer på «nordre del av eiendommen» uten at flertallet vil presisere lengden på nedtrappinga. Utbygger Primahus kan derfor sno seg unna ved å foreslå en latterlig liten kloss på to etasjer helt på enden mot Apotekgården. Hvordan vil det se ut sammenlignet med for eksempel to etasjer vis a vis Jenssen-gården og biblioteket, som vi skal ta hensyn til? Det får du ikke vite.

«Brennende hjerter for Orkanger»

Med dagens verktøy er det en smal sak å lage illustrasjoner som viser et planlagt bygg sammen med eksisterende bebyggelse. Slik hjelp trenger politikerne som skal avgjøre saken, og såpass informasjon fortjener berørte naboer og alle med «brennende hjerter for Orkanger» (sitat Ap). Men Ap og Sp sier nei til å kreve gode tegninger av bygningsmiljøet uten noen som helst begrunnelse. Bare FrP støttet Småbylista i Hovedutvalg forvaltning 9. juni.

Hvorfor så taust?

Noen spørsmål melder seg før kommunestyret 23. juni avgjør hvordan Orkanger sentrum skal se ut.

Hva er motivet for partienes motstand mot så relevant kunnskap som gode illustrasjoner før et vedtak?

Hvorfor fortsetter flertallet et kjør for rask avgjørelse til gunst for en utbygger som mangler respekt for politiske vedtak og føringer?

Hva er årsaken til at rådmannen, som skal opptre faglig, argumenterer inkonsekvent og tilsynelatende i tråd med visse politiske ønsker?

Tre siste etapper

Her er noen få momenter fra siste del av saksbehandlinga, mest knyttet til spørsmålet om illustrasjoner:

01.04.2020:

Berit Solem (vara for Ap) foreslår krav om bedre skisser av bygget sammen med nabobygg. Uten nærmere forklaring stemmer alle unntatt Småbylista mot Solems forslag, også hennes egne. På samme møte foreslår Småbylista å utsette saken inntil det er mulig å avholde fysisk folkemøte. Vi blir nedstemt.

17.03.2021:

Ny første gangs behandling etter at Statsforvalteren har stoppet saken på grunn av saksbehandlingsfeil (les hastverk). I nytt saksframlegg understreker rådmannen behovet for bedre illustrasjoner for å se hvordan bygget vil passe inn sammen med Jenssen-gården og biblioteket på motsatt side av gata. Småbylista ber om slike illustrasjoner i høringsrunden før andre gangs behandling.



09.06.2021:

Andre gangs behandling, men utbygger har ikke laget illustrasjoner. Nå er rådmannen plutselig lunken og tror ikke illustrasjoner vil hjelpe så mye.

Småbylista foreslår i møtet at det før sluttbehandling skal utarbeides tegninger som viser ulik lengde på delen med to etasjer sammen med nabobyggene. Alle i Ap og Sp stemmer mot i taushet. Småbylista gjentar også forslag fra første runde om å spesifisere hvor stor del av bygget (nordlig del) som skal trappes ned til to etasjer, og blir nedstemt. Rådmannen advarer mot at nedtrapping i inntil halve byggets lengde vil kreve «betydelig omprosjektering». Det kan umulig stemme. Å kutte noen leiligheter er ikke et teknisk problem, men reduserer lønnsomheten.

Avgjort bak stengt dør?

Rådmannen argumenterer for hurtig behandling av hensyn til «forutsigbarhet i plansaken». Men såfremt saken ikke allerede er avgjort på bakrommet, blir forutsigbarheten dårlig. Alt som er uavklart skyves nemlig inn i byggesaken. I motsetning til plansaken skal byggesaken bare behandles i Hovedutvalg forvaltning. I det underutvalget får 11 folkevalgte bestemme om et bygg vis a vis Jenssen-gården og biblioteket skal ha to eller tre etasjer; altså hvor ruvende vegg vi får overfor de gamle trehusene i sentrumsgata.

Utbygger har ansvaret

Planlegging i sårbare områder krever overblikk. Vi skal bokstavelig talt kunne se sammenhengen for hele bygningsmiljøet før et vedtak. Her får vi i stedet bind for øyene. Hensynet til utbyggers økonomi trumfer alt. Utbygger Primahus har selv bidratt til at saken tar lang tid. Fra første stund har selskapet utfordret vedtatte retningslinjer og neglisjert politiske føringer.

Avgjørelsen skal nå tas uten at naboer og andre med interesse for Orkanger har fått møte fagfolk og utbygger fysisk for å stille spørsmål og få svar i en uhyre kompleks sak. Vi får heller ikke se hvordan det blir i gata – ikke før bygget står plantet midt i det kulturhistorisk sett viktigste bygningsmiljøet i Orkanger sentrum.