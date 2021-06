Ny nasjonal transportplan vedtatt - et fortsatt kjempeløft for samferdsel i Trøndelag

ST-debatt

Folk skal kunne bo og jobbe i hele Trøndelag. Varer skal komme raskt frem til markedene, og folk skal komme trygt hjem. Derfor har Høyre satt i gang et historisk taktskifte i samferdselssatsingen i regjering. Dette skal fortsette: Vi må bygge mer vei og bane og fortsette å gjøre det lettere å velge kollektivt.

Samferdselsbudsjettene er økt med Høyre i regjering. Faktisk er samferdselsbudsjettene nært doblet siden 2013. I Trøndelag har vi virkelig merket denne satsingen. Første spadetak er tatt for ny E39 Betna-Stormyra. For hele fylket vårt er oppgraderingen av E6 viktig. Vi får en ny E6 med fire felt og 110 km/t-standard. Det er viktig for de som driver næring langs E6 – men det er også viktig for folk og bedrifter i hele Trøndelag som skal ha varene sine ut i Europa. Men de fleste varer som skal ut i Norge og Europa starter på en fylkesvei.

I årene fremover blir noe av det viktigste for Høyre i samferdselspolitikken å sørge for en stor oppgradering av fylkesveiene. Fylkesveinettet er for dårlig og vedlikeholdsetterslepet må ned. I Nasjonal transportplan foreslår regjeringen og Høyre at det trengs en forpliktende opptrappingsplan på fylkesveier. Den rødgrønne regjeringen overførte en rekke riksveier til fylkene – med et stort behov for vedlikehold, men ingen ekstra penger fra staten. Nå kommer staten med 18 milliarder kroner til fylkesveiene de neste 12 årene. Fylkeskommunene skal delfinansiere strekningene og bestemmer hvilke veier som skal utbedres. Pengene skal gå til å få ned vedlikeholdsetterslepet, satse på viktige næringsveier og bygge bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen. For eksempel vil FV 65 til Rindal kunne være en vei som kan prioriteres med pengene Høyre og regjeringen nå kommer med.

Trøndelag har en vært en av vinnerne når det kommer til samferdselsinvesteringer de siste årene. Med ny Nasjonal transportplan får vi endelig et løft for fylkesveiene våre. Det er viktig for å skape jobber i hele Trøndelag.