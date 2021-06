Ingen vindkraft uten Senterpartiet

ST-debatt

Utbygging av vindkraft har ført til stort engasjement over hele landet. Takket være debatten og motstanden har de problematiske siden ved vindkraft blitt løftet frem. I Facebook-grupper mot vindkraft legges all skyld på regjeringspartiene, men problemet oppstod ikke da Erna Solberg ble statsminister.

Gjennom hjemfallsretten er Norge sikret rettighetene til all norsk vannkraft etter en periode. Slik er det ikke for vindkraft. TV 2 har tidligere avslørt hvem som eier norske vindkraftverk. En rapport fra mars 2021 avslører at 40% av alle vindkraftverk eies fra et skatteparadis. Dette er ikke Solbergs skyld, men tidligere energiminister, Ola Borten Moe, som i 2012 uttalte at han ønsket utenlandsk eierskap på norsk vindkraftverk.

Dette er ulikt Senterpartiet sin politikk på andre områder, hvor de vil beholde makten i Norge. Videre sa Borten Moe at det viktigste var at vindkraften ble bygget, ikke hvem som gjorde det. Disse uttalelsene kunne vært utdaterte, men i 2020 uttalt Borten Moe at han fortsatt stod inne for konsesjonene som ble gitt under hans styre, og som er under bygging nå.

Vi i KrF ønsker mer fornybar energi, men ønsker kun vindkraft der de er ønsket av vertskommunen, og er forsvarlig med tanke på påvirkningen på naturmangfoldet. For Norge vil den enkleste kilden til fornybar energi være oppdatering av dagens vannkraftverk, som vil bli lønnsomt gjennom nye skatteregler. Et like viktig tiltak for å øke overskuddet av fornybar energi, er å spare energi, gjennom energiøkonomisering.

Ved å øke støtten til egenprodusert strøm for eneboliger, borettslag og i landbruket, sikrer vi lokalprodusert strøm som krever mindre utbygging fordi de skjer i nærheten av forbrukerne.

Å legge all skylden for vindkraftutbyggingen på Solberg-regjeringen blir for enkelt, da mange tillatelser og føringer allerede var gitt fra den rød-grønne regjeringen. KrF ønsker at Norges energiproduksjon skal skje med lokal medbestemmelse og på lag med naturen. Kun da kan vi gi jorden videre i like god stand.