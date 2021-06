Fortjener mye ros for åpenheten

Samtidig forteller Kristine at det fins hjelp å få, og det er også et viktig budskap å nå ut med.

ST-debatt

- Hvis dette innlegget kan bidra til at bare én person føler seg litt mindre alene, har jeg allerede vunnet.

Det sa modige Kristine L. Solli da hun denne uka sto fram i ST med sin historie om hvordan angsten fikk prege livet hennes - og hvordan hun lærte å håndtere utfordringene. Sett utenfra er Kristine ung, sterk og vellykket. Hun har tatt doktorgrad i politisk vitenskap, med britenes EU-skepsis som tema, og var en hyppig brukt ekspertkommentator av norske medier da britene stemte for Brexit.

Få visste hva hun stred med, og ungjenta snakket ikke med noen om sin psykiske helse. Hun var mest opptatt av å dekke over hvordan hun virkelig hadde det. «Jeg har rett og slett vært feig, fordi jeg først og fremst har sett på psykiske lidelser som en svakhet,» skrev hun på sin egen Facebook-profil da hun nylig tok steget ut i offentligheten med sine utfordringer. For nå vil ikke Kristine L. Solli gjemme seg bort lenger. Hun har i stedet valgt åpenhet. Hun vil snakke om psykisk helse. Hun vil snakke om hvordan det går an å lære seg å leve med angst. Hun vil bruke stemmen sin for å bidra til at det kanskje blir lettere for andre å snakke om mental helse.

På den måten gir hun selv det beste beviset på at angst og psykiske lidelser ikke har noe med svakhet å gjøre. Hun sier det best selv: «Det krever nemlig styrke å greie å utfordre, akseptere og leve med en psykisk lidelse.» Kristine vil ha mer åpenhet rundt angst og andre psykiske lidelser, og vil være den stemmen hun selv savnet da angsten meldte seg for første gang for 10 år siden. For da kjente hun ingen andre som var i samme situasjon.

Kristine L. Solli har tatt et modig steg fram i offentligheten, og hun har allerede høstet mye ros for å ha valgt åpenheten. Den kan vi bare slutte oss til. Stadig flere unge sliter psykisk, og trenger at det fins noen som forteller dem at de ikke er alene om å ha det sånn. Samtidig forteller Kristine at det fins hjelp å få, og det er også et viktig budskap å nå ut med. Gjennom terapi har hun lært seg å kontrollere og å leve med angsten.

Her spiller kommunenes lavterskeltilbud en viktig rolle. Det må være lett å få hjelp om man begynner å slite psykisk, slik at det er mulig å ta tak i utfordringene på et tidlig stadium. Det må være lett å komme i kontakt med noen å snakke med, og det bør være kort ventetid for å slippe til. Og så er det viktig at det fins slike som Kristine, som ved å stå fram med sin historie viser andre som sliter at de ikke er alene om det.