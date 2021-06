Hva tenker du nå, Edvard Tagseth?

ST-debatt

Nå kjenner jeg ikke deg personlig, og du skal selvfølgelig få slippe å dele dine tanker med meg. Men jeg skulle gjerne visst hva du tenker om spilletid, din klubbs prioriteringer med hensyn til hjemhenting av "gamle" RBK-helter og generelt muligheten for unge talenter å få prøvd seg i svart og hvitt.

For den ubehagelige sannheten er at du dessverre er en av dem som fremover vil miste verdifull kamperfaring på høyeste nivå i Norge. I tillegg vet vi at flere store talenter velger bort Rosenborg fordi det ikke satses nok på unge spillere. Dette er et stort varsko, og jeg håper så inderlig at det kan skape rom for konstruktive diskusjoner, ikke bare på Brakka, men også blant alle oss andre som en stor kjærlighet for denne klubben.

Nå er ikke dette et tema på grunn av dagens tabellsituasjon, eller at vi taper 0-1 mot Sarpsborg 08. Alle kan ha en dårlig dag på jobben. Sånn er det bare. Jeg skal heller ikke vektlegge for mye at det utad kan se ut som om spillegleden, humøret og lekenheten er erstattet med økende fokus på rene løpeøkter, bruk av droner og analyser fra NTNU-professorer. Jeg lar den ligge, og så håper jeg heller at det er en kar på Fannrem som ved behov, meget tydelig, kan minne klubbens ledelse om hva fotball egentlig dreier seg om.

Nei, i dag handler det mer om fremtidens RBK, og spørsmålet om hvordan klubben forvalter sine egne unge spillere, og ikke minst de utallige talentene som finnes i klubbens nærområde. Ikke et vondt ord om kjernekarene Tettey og Skjelbred, ei heller Hareide som har et klart mål om å ta et seriegull før han vender hjem til Rosenes by. Men er det ikke nå på tide å skynde seg litt langsommere. Tenke utvikling, - og ikke bare kortsiktige resultater. Gjennomgå et nødvendig generasjonsskifte, og ikke minst sørge for en bedre lokal forankring med hensyn til spillerlogistikk.

Rosenborg kommer uansett alltid til å kjempe i toppen av norsk fotball, og det er også lov å drømme om nye eventyr ute i Europa. Det kan imidlertid være en tanke at man i stedet for å bygge et nytt lag hvert år, der det også hentes inn et stort antall utenlandske spillere, legger mer til rette for bruk og utvikling av egne talenter. Klubben har jo et tilsynelatende veldrevet akademi, - her må det kunne hentes opp unge spillere slik at de får prøvd seg mot de beste. I tillegg har jo Rosenborg en gullgruve i form av mange veldrevne lokale fotballklubber i sitt nedslagsfelt, og her må det skapes et tett og godt samarbeid slik at de største talentene faktisk ønsker å ha Lerkendal som sin hjemmebane.

For min drøm er å se spillere som Edvard Sandvik Tagseth få enda mer tillit i Rosenborg. Dyrk dem, fremsnakk dem og gi dem muligheten til å prøve, feile og lykkes. Bare på den måten kan de få utnyttet sitt potensiale. Det samme gjelder spillere som for eksempel Håkon Røsten, Pawel Chrupalla og Oliver Kvendbø Holden. La de få litt spilletid i Eliteserien, om så bare noen minutter. La de kjenne på nivået, og la oss supportere få kjenne på følelsen av at dette virkelig er "vårt" og fremtidens RBK.

PS! Etter at dette innlegget ble skrevet, tapte Rosenborg også for Lillestrøm. Og Edvard Tagseth startet igjen på benken, men kom inn som innbytter.