Svar til Ole Anders Bakk

ST-debatt

Når man leser innlegget ditt får man inntrykk av at du er objektiv og opptatt av miljø og naturhensyn i denne saken, men du glemmer kanskje å informere om at du faktisk er hytteeier i nærområdet til Stormorrovatnet? Da vil jeg tro du har litt flere interesser i denne saken en kun tapt myrull..

Det du skriver her er i praksis et angrep på vårt politiske styresett, og nærmest en umyndiggjøring av våre lokalpolitikere. Selvfølgelig skal politikerne få lov til å ta et skritt tilbake og tenke på egen hånd.

Behandlingen av drikkevannssaken har tydeliggjort at Heim har politikere som evner å se det store bildet i denne saken. Rapporten fra Rambøll inneholder ikke utredning av samfunnskonsekvenser knyttet til valg av vannkilde, og dermed er den ufullstendig og misvisende hva poenggiving av de vurderte vannkilder angår. Du hevder at Stormorrovatnet ikke har kapasitet til å forsyne tilstrekkelig mengde, Rambøll har konkludert med at det vil være tilstrekkelig kapasitet når Stormorrovatnet gis en reguleringshøyde på 1,5m, derfor gir dette argumentet ingen mening. Du har rett i at Heim kommune må ha to vannkilder, en HOVEDvannkilde, og en RESERVEvannkilde, og det vil være det samme uavhengig hva som velges til hovedvannkilde. Dermed har vi to gode vannkilder å velge mellom, da må selvfølgelig samfunnskonsekvenser veies tungt i beslutningsprosessen. Å velge Rovatnet som vannkilde, vil gi enorme økonomiske og praktiske utfordringer for næringsdrivende og andre grunneiere\huseiere rundt nedslagsfeltet til Rovatnet. Ikke minst vil det sette Heim kommune i en svært uforutsigbar økonomisk situasjon, med tanke på alle erstatningskrav og klausuleringskrav som vil komme. Rovatnet vil også bli det desidert dyreste alternativet når man regner utbygging av kommunal avløpsledning rundt Rovatnet i lag med kostnaden av ny vanntilførsel. Og da sett bort fra klausulering og erstatningskrav som vil komme i tillegg! Det bør også være en vekker for alle som betaler kommunal vann og avløpsavgift i Heim kommune.

Jeg vil avslutte med å oppfordre politikerne til å fortsatt ha et årvåkent blikk på denne saken, og i nye framtidige saker!