Biblioteket – vår viktigste lokale kulturformidler

ST-debatt

Åh, som jeg savner å gå på konsert uten å reflektere over om det er trygt å gå på nettopp denne konserten. Jeg savner å klikke meg fram til teaterbilletter når Riksteatret gjester Kulturscenen, avtale med venninner om å kjøre sammen og kanskje gå på kafé/restaurant før teaterforestillingen. Jeg lengter til den dagen jeg fryktfritt kan ta bussen til storbyen og oppleve TSO-konsert og opera i Olavshallen eller oppsetning på Trøndelag Teater.

Og jeg gleder meg til NåKor, Utspæll og Bergmannsteateret kan by på nye opplevelser!

Alt dette blinker nå innbydende i ei ikke altfor fjern framtid, og mange er glade for det!

Men aller mest gleder jeg meg til å gå på biblioteket. De begrensede åpningstidene vi har nå er ikke fyllestgjørende, det er nå én ting. Men enda mer enn videre åpningstider er møtene med forfattere noe jeg savner! Før pandemien hadde biblioteket på Løkken slik forfattermøter flere ganger i året, og disse nære, tette møtene var godt besøkt og godt likt.

Biblioteket på Løkken har også en ungdomsavdeling som sikkert er savnet, og Løkken-filialen av Orkland bibliotek har vært flinke til å dekke behov for arrangementer også for de yngste, eksempelvis en vellykket trylle- og Harry Potter-aften for altfor lenge siden …

Å gå inn i biblioteket; denne bøkenes, filmenes, kunnskapens og opplevelsenes verden gjør noe med meg. Her kan alt skje, selv om det som hender er i lite format og kan bæres i hånda eller veska.

Jeg savner det vanlige, uvanlige biblioteket mitt og håper driften snart vil være i normalt gjenge igjen! For biblioteket er ethvert samfunns alle viktigste formidler av opplevelser, kultur og kunnskap. Og dere; det er gratis!