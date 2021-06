Regnbuemåneden

Vi liker gjerne å tenke på Norge som et fyrtårn for likestilling og likeverd.

ST-debatt

Denne måneden har stått i regnbuens tegn. Regnbueflagget har vaiet, denne gangen lovlig også fra en rekke offentlige flaggstenger, etter at et flertall på Stortinget gikk i mai inn for å endre flaggloven. Regnbueflagget kan nå i gitte tilfeller nå heises utenfor offentlige bygninger, på lik linje med det norske flagget og sameflagget. Enkeltpersoner, idrettslag, organisasjoner og bedrifter har midlertidig lagt regnbuesymbolet inn i logoene sine. Og mange har tatt på seg armbånd eller buttons i regnbuens farger, for å markere Pride - mangfold, kjærlighet, toleranse og fellesskap.

Men er det nå egentlig så vanskelig lenger å være annerledes da? Ikke før var de første regnbueflaggene heist opp, før det begynte å komme meldinger om flagg som ble kuttet ned, stjålet eller forsøkt påtent. Det skjedde blant annet på Melhus, der flagget som var heist utenfor rådhuset forsvant sist helg. Det ble seinere funnet henslengt på bakken, og heist opp igjen. Og selv om den aller første aktive spilleren i amerikansk fotball nylig sto åpent fram som homofil, er det fortsatt en jobb å gjøre i idrettens verden. Det fikk vi blant annet et bevis på da München ønsket å la Allianz Arena lyse i regnbuens farger under EM-kampen mellom Tyskland og Ungarn, og fikk blankt avslag fra UEFA. Argumentet var at man ikke blander idrett og politikk.

Grunnleggende rettigheter og levekår for LHBT-personer - lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - er stadig under angrep flere steder i verden. Høyreekstreme krefter på frammarsj verden over går til angrep på minoriteter. Nevnte Ungarn, som er medlem i EU, vedtok nylig et forbud mot «promotering av homofili» overfor mindreårige. Forbudet omfatter blant annet filmer, reklame og skolemateriell.

Og selv om mye har forandret seg her heime de siste årene, er det er fortsatt ikke bare enkelt å «stå fram» som annerledes. Vi liker gjerne å tenke på Norge som et fyrtårn for likestilling og likeverd. Men også vi har en vei å gå. Vi hører altfor ofte historier om hatkriminalitet, og om skeive som blir banka opp på gata fordi de blir glade i noen av samme kjønn.

Det beviser bare hvor viktig markeringa av Pride er, enten man heiser regnbueflagg, lyser opp en fotballstadion, maler fortau i regnbuens farger eller fargelegger profilbildet sitt på Facebook. Hvordan man markerer, er mindre viktig. Det er viktig å vise toleranse. Det er en menneskerett å få være den du er, og å elske den du vil. Vi vil ha et samfunn med mangfold, akkurat som regnbuens farger.