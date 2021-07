De gode ideene

ST-debatt

Det har vært en del skriving i avisa om dårlig stemning blant politikerne i både Heim og Orkland. Slike forhold er skadelig for det politiske arbeidet og for rekrutteringa til lokalpolitikken. I dette innlegget vil jeg påpeke at det ikke er slik i Skaun.

Jeg ble valgt inn i Skaun kommunestyre høsten 2019 og har ikke noe annet å sammenligne med, men jeg opplever en god tone blant de folkevalgte. I løpet av de to årene som har gått har jeg kommet med mange innlegg fra talerstolen, både gode og dårlige. Og jeg har blitt møtt med gode og dårlige argumenter. Uenighet om sak er naturlig når man kommer fra forskjellige partier og har forskjellige vurderinger om hva som er viktig. Det som er fint og sunt er at jeg ikke opplever noe latterliggjøring eller mobbing. Jeg er jo like folkevalgt som de andre, selv om de kanskje er fra et større parti.

I løpet av disse to årene har jeg innsett at de andre folkevalgte har minst like gode intensjoner som meg. Forskjellen ligger i tenkemåte, prioriteringer og ideer. Og ideer har konsekvenser. Noe av fordelen med demokrati og ytringsfrihet er at alle ideene får møtes. Dersom vi også har folkevalgte med litt visdom og ydmykhet, vil de beste ideene vinne frem, og vi får et bedre styrt samfunn. Jeg bryr meg ikke om hvem som først kom på den gode ideen, så lenge den får leve.

Blant de folkevalgte i Skaun er jeg den som har fremmet flest forslag som har blitt nedstemt, ofte bare mot min ene stemme. Det er flere grunner til det. For det første har jeg ekstra mange gode (eller dårlige?) ideer oppi hodet mitt som må få komme ut. For det andre er jeg ganske fersk, og trenger å bli flinkere til å selge inn forslagene hos de andre folkevalgte. For det tredje mener jeg absolutt at de andre gjorde best i å høre på meg litt oftere. Men slik er det i et demokrati. Velgerne bestemmer styrkeforholdet mellom partiene. Dersom velgerne vil ha mer av mine ideer og mine verdier i politikken, må de stemme på meg og mitt parti.