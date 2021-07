Det kommer til å skjære seg

ST-debatt

Orkland kommune har hatt for lite fokus på friksjonsfrie løsninger, og jeg kan ikke si at jeg ser lyst på industrikompetansen i dalføret da dette ikke er tatt tak i tidligere. Hvordan har vi klart å ende opp med et håpløst tannhjul som kommunevåpen? Med en slik tannprofil med flate sider kommer levetiden til å være ubrukelig for industriell applikasjon. En av tidenes største matematikere, sveitseren Leonhard Euler, oppfant allerede i 1760 løsningen på dette problemet, som fikk navnet evolvent fortanning. Dette var en oppfinnelse av en helt spesiell tannprofil som gjorde at tennene på tannhjulene ruller mot hverandre med minimal friksjon istedet for å skrape mot hverandre, og har blitt standarden for alle tannhjul som skal tåle litt belastning. Klokker og slikt bruker derimot sykloidefortanning, som har enda mindre friksjon, men tåler dårlig feilstilling. Formelen for tannprofilen til evolvente tannhjul er perfekt matematisk definert, lett å gjenskape for enhver ingeniør eller grafisk designer, og er bare ett googlesøk unna. Om alle tilhengere av Leonhard Eulers utallige viktige bidrag til verdenssamfunnet forener oss og går til aksjon, kanskje vi klarer å endre dette kommunevåpenet, og ende opp med et Orkland med mindre friksjon!

Men jeg innser at denne kampen trolig er tapt og jeg har derfor sluttet å omtale det som et tannhjul, da det fungerer utmerket som en spline-kobling, slik som f.eks. finnes på kraftuttak fra traktorer for å drive diverse redskap. Kanskje Erik Einum tenkte det som en hyggelig gest ovenfor en av Orkland kommunes store industribedrifter, Orkel AS, som har slike koblinger på flere av sine produkter. Eller så er det kanskje et tannhjul for tannremdrift til en eller annen motorsykkel. Med disse forklaringene greier jeg å roe meg litt ned når jeg ser kommunevåpenet.

PS: Kommunevåpenet er ellers helt supert og Eirik Einum skal bare ha ros for bidraget. Det er oss ingeniører og maskinteknikere samt de grafiske designerne som ferdigstilte designet som skulle ha oppfattet dette litt tidligere.