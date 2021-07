Investeringer i bygda Skaun

ST-debatt

Bygda Skaun er spesiell der den speiler seg i Laugen på en solblank og stille dag! På skitur til Våttån uttalte vår lærer, Olav By, som ledet troppene opp bakkene, at Laugen kunne betraktes som «smørauet i grauten». Dessuten har vi Malmsjøen og Ånøya som kjente perler i bygda.

Etter endt folkeskole (annankvar dag) bars det til den nye skolen på Venn. Så vidt jeg husker var skolen helt ny og fantastisk på alle måter. På framhaldsskolen ble det kvar dag, og et hardkjør jeg ikke var vant til fra vår gamle ærverdige skole på Jåra. Den gangen var det vel ingen av oss elevene som tenkte på at vi inntok vår lærdom kloss innpå gravene på kirkegården. Arbeidet med boka om middelalderkirka fra 1180, som jeg fikk være med på, åpnet øynene mine for hva vi har gjort med plassen rundt kirka. Det at vi den gang var egen kommune gjør det ekstra vanskelig å forstå plasseringen. Storkommunen Skaun må ikke gjenta feilen bortimot 70 år senere!

Vassbygda skole, Råbygda skole og Jåren skole ble nedlagt mens vi selv hadde styringen. Dette skjedde i en helt naturlig prosess etter krigen og fram til slutten av 1950-tallet uten den helt store bruduljen så vidt jeg kan huske

Etter at jeg kom tilbake til Skaun og begynte som gardbruker på Jåra, har jeg vært vitne til den årlige debatten om nedleggelse av Jåren og Råbygda skole. Nå er det gjort et vedtak om nedleggelse, og hvor skal en ny bygges er tema. Sentraliseringen følger vanligvis vannstrømmen nærmere og nærmere tettsted ved fjorden før reisen i neste omgang går mot de større sentra. Det skal bygda Skaun ha honnør for - de går motstrøms og på tvers! Jåren og Råbygdas unger fraktes tversover til Venn og ungene rundt utløpet av Laugen motstrøms til Venn. Tendensen til sentralisering kan en si holdes i sjakk øverst i dalen. Det er imidlertid korte avstander i Skaun kommune. Dersom forventet tilflytting til Børsa ikke blir hva skoleutbyggingen der har kalkulert med, kan en godt tenke seg at medstrømsproblematikken slår inn for fullt. Det er enklere å få til ting i sentrale strøk med ekstra god matjord.

Nå har jeg kommet vekk fra det jeg egentlig hadde på hjertet. Jeg drar meg inn igjen og spør: Hva er investert i bygda Skaun siden sammenslåingen på 1960-tallet? Kommuneadministrasjonen kan sikkert ganske raskt finne ut hvilke tallstørrelser det er snakk om. Bekymringene for kostnadsstigningen på grunn av stadige utsettelser med å komme i gang, virker overdrevet. Det hadde vært interessant og hørt litt fra de lærerne som nå har undervist elever både på barne- og ungdomsskolen i Børsa. Dette har i lang tid foregått i et anleggsområde. Hvordan påvirker det læringsmiljøet?

En framtidsretta skole vil koste, men vi har maktet det i andre deler i kommunen! Så, hvorfor ikke i bygda Skaun? Det er kommet tilbud om et egnet område for nyskolen. Jeg kunne godt tenkt meg at flere kom på banen med tilbud om arealer for formålet. Jeg ser for meg flere alternativer som bør vurderes. Men for all del slutt å diskutere kostnadsøkning. Vi klarer dette løftet også – sammen!

Jystad, 26. juli 2021