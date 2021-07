ST-debatt

Jeg ser fram til årets valgkamp, og er spent på hvem jeg kommer til å stemme på. Jeg er spent på hvilke forventninger jeg kan få innfridd.

Som aktivt med i politikken i vel tjue år, nå pensjonist, er jeg fortsatt spent på samfunnsutviklingen, prioriteringer og valg de ulike partier gjør. Slik jeg ser det, står vi nå overfor de største utfordringene vi noen sinne har hatt. Problemet er ikke lenger en diskusjon om høyre eller venstrevridning, eller en konkurranse om hvem som har den beste løsningen i sitt frieri til velgerne i ren egeninteresse. Det er et fellesansvar der alle må positivt bidra og i fellesskap følge opp de gjennomgripende tiltak som må til. Vi er på vei inn i en ny tid!

Dagens partier driver fortsatt ut fra gamle nedarvede ideologier og slagord som de har monopol på. Det må fornying til, kanskje det trengs et helt nytt parti med ny ideologi? Marked, konkurranse, vekst og avkastning har vært drivkreftene, og det alt har handlet om i alle sammenhenger. I vårt unike velferdssamfunn, har mer til alle vært målet, selv om noen hevder at de aldri får, så er vi kanskje best i verden på dette området. Det bør vi fortsette med, og prioritere de som virkelig trenger det.

De store problemene samfunnet nå står overfor, skyldes at vi ikke har fått med oss bivirkningene av vårt levesett, og ikke tatt de på alvor. De har fått utvikle seg. Vi har rett og slett ikke villet forholde oss til eller se konsekvensene av bivirkningene, i vår iver etter mer velstand.

Forskning, kunnskap og viten har dokumentert at det nå må tas grep før bivirkningene blir totalt uopprettelige. Det holder ikke lenger å si at en gjør så godt en kan, for det er ikke lenger godt nok. Ferje- og flypriser, by og land må politikerne gjerne krangle om så mye de vil, det blir som det blir likevel. Men vi må kreve at alle politiske partier tar de store utfordringene på alvor, samler seg om en omforent vei framover, og som gir nødvendig resultat i forhold til høye mål.

De kan ikke lenger bare drive å krangle om dette. Vi må også kreve at de legger forskning og dokumentert kunnskap til grunn. Et utgangspunkt som burde gi grunnlag for noe alle politiske partier kan slutte seg til. Å krangle om fakta blir meningsløst. Mulig eller bare en utopi?

Jeg velger å ha store forventninger til et langt steg i riktig retning i denne valgkampen. Særlig vil jeg følge med på hva de tre store gjør, da de sitter på størst gjennomføringskraft. Vi får gi dagens politikere en sjanse til, men to er i alle fall ikke jeg villig til å gi dem.

26.07.2021