Oppdrettsnæringa er mer enn penger i kommunekassa

ST-debatt

Da den nye storkommunen Orkland så dagens lys fikk vi en ny kommune med stor geografisk utstrekning, og med flere ulike interesser og utfordringer. Med tidligere Agdenes og deler av Snillfjord kommune fikk vi en lang kystlinje med en næring som de tidligere Orkdal og Meldal kommune ikke hadde, nemlig oppdrettsnæringen. En “folkeopplysning” av de folkevalgte og velgerne deres, som nå skal forholde seg til denne næringa, er nå på sin plass.

Oppdrettsnæringen anses av mange som “den nye oljen” der det i 2020 ble solgt laks verdt 68 milliarder kroner. Inntektene til oppdrettskommunene fordeles gjennom et havbruksfond, som ble opprettet for at kommunene og fylkene som legger til rette for havbruksnæringen skal få en belønning. Anslaget for inntekter til nye Orkland kommune for 2020/2021 er på ca 15 mill kroner, inntekter som kommer svært godt med i alle kommuner med havbruk.

Prisen som betales for å legge til rette for denne næringen er stor, og som vanlig er det natur og miljø som må vike når en industri heies fram.

Havbruksnæringa har lenge unngått å måtte forholde seg til EU’s vanndirektiv som skal sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannets økosystemer, både ferskvann, grunnvann og kystvann ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjen. Enkelt forklart, Vanndirektivet er til for å stoppe forurensning av alt vann, på land og i havet. Norge klarte å holde havbruksnæringa utenfor med argumentene at det ikke fantes tilstrekkelig kunnskap om næringas miljøpåvirkning, dette i 2000. Alle annen industri som forurenser må forholde seg til regelverket. Siden den gang har utfordringene med næringa akselerert med økninga i produksjon, og vi ser disse utfordringene over hele landet.

Villaksbestanden har blitt kraftig redusert og er mer enn halvert siden 80-tallet, og ligger nå på ca en 0,5 million fisk samlet. Til sammenligning ble det produsert det rundt 450 millioner oppdrettsfisk pr 2020! Fisket av laks i elver og med garn langs kysten har fått store begrensninger, og det er negative effekter fra oppdrett som i hovedsak står bak dette. Villaksen vandrer gjennom oppdrettslokaliteter for å komme tilbake til elvene, og får store påslag av de enorme mengdene lakselus som produseres i oppdrettsmerdene. I tillegg forurenses villfisken genetisk av rømt oppdrettsfisk samt smittes av sykdommer. Nå har også pukkellaksen kommet til norske elver, en art som naturlig holder til i Stillehavet, men har rømt fra oppdrettslokasjoner i Russland. Norge har et særskilt ansvar for å forvalte den nordlige atlanterhavslaksen, der en tredjedel av bestanden gyter i norske elver.

Samtidig er det et mål å femdoble norsk produksjon av oppdrettsfisk, noe som det advares sterkt imot fra natur- og miljøorganisasjoner. NINA (Norsk Institutt for naturforskning) rapporterer år etter år om om truslene mot norsk villaks, der lakselus og rømt oppdrettsfisk står er de største.

I tillegg forurenser havbruksnæringa kysten vår med enorme mengder næringssalter fra slam og kloakk, og fra lusemidler, fôr, medisiner og miljøgifter. Ingen av disse faktorene vurderes når man tillater ytterligere produksjon gjennom trafikklyssystemet, der tilstanden vurderes ut i fra spredningen av lakselus til villaks. Områder som har fått grønt lys for økt produksjon er da ikke vurdert ut ifra den totale miljøbelastningen, kun lakselussmitte.

I de siste årene har også belastningen på gytefelt for villfisk og rekefelt fått oppmerksomhet etter at fiskere har begynt å slå alarm, ikke minst fra utslipp av lusegift. Det er fler og fler som reagerer på nye oppdrettslokasjoner, langs hele kysten. Befolkningen, som har sett næringa som et kjærkomment tilskudd til nye arbeidsplasser langs kysten, begynner å forstå at prisen er høy for natur og sitt eget matfat. Men protestene kveles av ønsket om påfyll i kommunekassa, og av ei næring med stor påvirkningskraft i statsforvaltningen og det politiske systemet.

I tillegg går størstedelen av den importerte soyaen til fiskefôr, ikke til landbruket. Kunnskapen om skadene soyadyrking har på regnskog er godt kjent, og Norge er med å bidrar til regnskogdøden gjennom denne importen. Når havbruksnæringa nå prøver å finne en “løsning” med å fiske etter raudåte (hoppekreps) for å erstatte soya så bør alle alarmer gå. Den norske regjeringen åpnet for kommersielt fiske etter raudåte i 2019, til tross for at fiskere, Kystfiskarlaget, lokallag i Norges Fiskarlag og miljøorganisasjoner har bedt direktorat og departement om å være forsiktig til vi vet mer og kan mer.

Da hovedutvalg for forvaltning i Orkland skulle behandle søknad om på doble biomassen ved oppdrettsanlegg ved Leksa den 9. Juni, så var det lite protester å høre. Kun Småbylista (i samarbeid med MDG, som ikke er representert i utvalget) stilte kritiske spørsmål om en manglende konsekvensutredning for sårbare arter og miljøet under vann ved lokasjonen. Orkland Kommune skal styre etter FN’s bærekraftsmål og når man har ei næring innad i kommunen som beviselig er skadelig for livet i vann (bærekraftsmål nr 14), så bør de folkevalgte være skeptiske til en dobling av biomasse, altså en dobling av belastningen oppdrett har i dette området.

Havbruk i Norge kan ikke få fortsette med den veksten de ønsker, uten at det stilles strenge krav som ivaretar hensynet til natur- og artsmangfold. De Grønne krever at det kun skal gis nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og krever lukket teknologi på alle eksisterende anlegg innen 2025. Vi ønsker også å beskytte viktige fiskefelt, korallrev og andre sårbare områder mot oppdrettsvirksomhet, samt skjerpe kravene til dyrevelferd for oppdrettsvirksomheten som har en enorm dødelighet på produksjonsdyr. Havbruksnæringa kan ha ei framtid som ei viktig næring langs kysten vår, men det kan ikke komme på bekostning av natur og miljø, eller den tradisjonelle bruken av kysten vår for befolkningen der.