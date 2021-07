Når bygda trår til

ST-debatt

Ordet dugnad ble i 2004 kåret til Norges nasjonalord i NRK-serien «Typisk norsk», og det blir ofte sagt at begrepet og fenomenet dugnad er utpreget norsk. Hvor sant dette er, skal vi ikke komme med noen bastante påstander om. Sikkert er det uansett at ordet betyr hjelp og støtte, og betegner frivillig, ubetalt arbeid som blir gjort i et fellesskap, for eksempel for å hjelpe en nabo med et større arbeid som det er vanskelig å utføre på egen hånd.

Nettopp det siste opplevde Inger Karin Dyndal i Råbygda nylig. Hun ble stående igjen med alt ansvaret for to barn og gårdsdrifta attåt, da mannen Jomar havnet på sykehus med annengrads forbrenning etter å ha fått varm kuskit utover seg. Sønnen på 14 var til god hjelp, men allikevel kunne ikke Inger Karin og ungene klare alt gårdsarbeidet sjøl. Gode naboer ble spurt om å bistå, og stilte selvfølgelig opp. En tok ansvar for flytting av 45 ammekyr. En annen ble bedt om om å ta opp slangene fra fraukjelleren. Men han nøyde seg ikke med det. For skiten måtte jo ut på jordene også, så den gode hjelperen stilte opp gjennom hele helga, og tok til og med en ekstra feriedag for å hjelpe til. «De fortjener all heder og ære!» sier en rørt Inger Karin til ST når hun forteller om Erik Flaaskog, Bjørn Erik Kjøren, Arnt Johan Tungen og alle de andre gode hjelperne som har stilt opp for familien.

For det stoppet ikke med bistand til det nødvendige gårdsarbeidet. Den gode hjelpa på gården gjorde at Inger Karin Dyndal sist helg fikk muligheten til å reise for å besøke ektemannen, som havnet på Haukeland sykehus i Bergen etter ulykka i fraukjelleren. Da hun kom heim på søndag, fikk hun seg ei stor overraskelse. En gjeng på 15 personer ventet på henne på tunet. Sønnen på gården skal nemlig konfirmeres til høsten, og den opprinnelige planen var å bruke sommeren på oppgaver som å male hus, skifte vinduer og ordne opp uteområder. Ulykka satte kjepper i hjulene også for de planene. Men slekt, venner, kolleger og naboer ville det annerledes. Da Inger Karin dro til Bergen, rykket de inn på gården, og gjorde alt som sto på «må gjøre-»lista. Noen brukte ferien sin på å hjelpe.

Vi snubler av og til borti slike historier, der lokalsamfunnet trør til for å hjelpe folk som trenger det. Kanskje er det slik at dugnadsgenet ligger i oss fra fødselen av. Eller er det samfunnet rundt oss som oppdrar oss til at det er slik det skal være? Uansett fortjener alle de gode hjelperne en stor takk for innsatsen. De har bidratt til en bedre hverdag for familien som fikk sommeren snudd på hodet.