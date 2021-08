ST-debatt

Kappløpet om velgernes gunst er i gang. Politikerne har finpusset både brede smil og bekymrede rynker, og kanskje også rendyrket sin mest folkelige framtoning. Alt for at velgerne skal få en følelse av at dette er «min» kandidat, dette er hen som kan gjøre den beste jobben for meg.

I år valgte to av de aller største profilene i norsk politikk for tida, statsminister Erna Solberg og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, å legge starten på sin valgkamp til Trøndelag. Det kan tyde på at de begge mener at det å kapre Trøndelags velvilje og trøndervelgernes stemmer kan være et avgjørende grep for å vinne valget. Lokale politikere, også i vår region, har på sin side forsøkt å «kapre» partitoppene til møter med lokale innbyggere, bedrifter og arrangement. Mat og kultur har vært gjennomgående tema, sammen med arbeidsliv og miljøarbeid.

Erna Solberg strålte om kapp med sola og lokale Høyre-politikere da hun fredag åpnet den trønderske Matfestivalen, og startet sin runde i trøndersk matkultur med smaksprøver fra Orklands lokalmatprodusenter. Trolig et populært innslag både for produsenter, publikum og politikere.

Matproduksjon, om enn i en annen skala, var også et av stikkordene for Jonas Gahr Støres snarvisitt i Orkland før helga, et besøk som blant annet bød på et besøk i Norsk kyllings nye fabrikkanlegg på Grønøra. Kvelden før fikk han en ei rask innføring i kommunens industrihistorie, i løpet av et hektisk besøk som potensielle velgere kanskje ikke fikk med seg

Industri og miljø er stikkord som leder oss videre til det tredje politikerbesøket på våre kanter de siste hektiske dagene. Fredag morgen var Venstre-leder og statsråd Guri Melby en tur på heimebane, der hun hadde fått oppgaven med å dele ut Trøndelag Venstres miljøpris til Elkem Thamshavn.

Kampen har startet, det er det ingen tvil om. I ukene som kommer skal velgerne pepres med både påstander og lovnader om hva de bør legge vekt på når de avgir sin stemme på valgdagen 13. september. Håpet er at politikerne klarer å selge inn det aller viktigste budskapet i enhver valgkamp: Det å bruke stemmeretten. Valgdeltakelsen ved Stortingsvalg har vært lav ved de siste valgene, og det er ei utvikling som bør snus.