Orkland trenger bonden - og bonden trenger matjorda

ST-debatt

Kortsiktige økonomiske motiver kan ødelegge matjord det har tatt hundrevis av år å utvikle. Mange politikere snakker om jordvern, men hvem vil være med på å gjøre ord til virkelig handling?

Vi har en klima- og naturkrise, som setter, eller må sette, en ny dagsorden på mange områder, ikke minst når det gjelder vern av matjord og natur.

Boligprosjekter, veibygging og næringsutbygginger legger beslag på matjord. Bare i gamle Orkdal ble 543 mål dyrka jord registrert som «omdisponert» i perioden 2007-2016. Det meste er sannsynligvis bygget ned, men det gjenstår fortsatt noe i alle de gamle kommunene. Dette er dyrkajord som kan reddes gjennom arbeidet med den nye kommuneplanen.

I prosessen med kommunesammenslåing, og senere, har kommunens folkevalgte vedtatt føringer om at jordvern er viktig, men når det kommer til konkrete saker, ser vi dessverre alt for ofte at resultatet blir nedbygging. Slik svekkes matproduksjonen vår bit for bit. bit.

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at den faktiske nedbyggingen av jord er dobbelt så stor som det man har trodd ut ifra kommunenes innrapporteringer. Det fulldyrkede arealet per innbygger, altså bokstavelig talt grunnlaget for vårt daglige brød, har falt med 25 prosent på bare 20 år. Norge er et av landene i verden som har minst matjord per innbygger, og nedgangen er en trussel mot evnen til å produsere mat til vår egen befolkning. Hvis nedgangen får fortsette, blir trusselen enda større for barna våre. Utviklingen er også usolidarisk; mer import av matvarer betyr at vi legger beslag på jord i andre deler av verden, jord som landene trenger for å brødfø sin befolkning.

Mye av dette handler om nasjonal politikk, men det er kommunene som styrer arealbruken gjennom reguleringsplaner. Det er kommunestyret i Orkland som i utgangspunktet bestemmer om jord i vår kommune skal bygges ned, enten det er til vei, boliger eller næring. Derfor har vi både virkemidlene, og i våre øyne også ansvaret, for å sikre jordvernet.

Landbruk er også en viktig næring for kommunen

Mange er interessert i å kjøpe matvarer fra nærområdene, med den tryggheten og kvaliteten det gir. Et sterkt jordvern er en forutsetning for å satse på det lokale landbruket, og ikke minst i landbrukskommunen Orkland må vi kunne føre en politikk basert på at matjorda er en ressurs som er for verdifull til å miste, og som er grunnlag for en viktig næring.

Mange organisasjoner har i lengre tid engasjert seg mot nedbygging av matjorda, med verdifulle utspill fra blant annet Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget, Bygdekvinnelaget, Naturvernforbundet og Jordvern Trøndelag.

Det er ikke overraskende at også grunneiere i en presset økonomisk situasjon for landbruket, kan la seg friste av utsikter til økonomisk gevinst fra utbyggere. Matjorda er lite verdsatt, og den Høyre-dominerte regjeringen fører en politikk som setter landbruket på pinebenken. SV er tydelig på at et regjeringsskifte etter valget i høst må gi en kraftig opptrapping for landbruket over hele landet. Det er en samfunnsoppgave å gjøre det attraktivt å dyrke maten vår og å holde jorda i hevd.

Kommuneplanens arealdel

Jordvern er med som en føring for arbeidet med kommuneplanens arealdel, men det avgjørende blir de konkrete prioriteringene som gjøres i den endelige planen.

Da de gamle kommunene laget sine kommuneplaner, sto ikke jordvernet like sterkt som i dag. Uavhengig av hva de gamle kommunene vedtok, må vi derfor stå fritt til å tilbakeføre områder til «Landbruk, natur og friluftsliv» (LNF) der inngrepene ennå ikke er gjennomført. Vi utfordrer flertallet i kommunestyret på å stå sammen med SV i dette, og også stå sammen om en reell nullvisjon; at nye inngrep i matjord, der utbygginger fører til tap av dyrket mark, ikke kan aksepteres. Eventuelle unntak må være svært få, ha stor samfunnsverdi og bare berøre marginale jordarealer uten mulige alternative løsninger.