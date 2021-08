Vaksinetoget kan ikke spore av

ST-debatt

Rundt i hele vårt vidstrakte distrikt settes nå vaksiner på løpende bånd, og i et så høyt tempo som de respektive kommunene rent praktisk klarer å holde. I Rindal ble det for eksempel satt 288 vaksinedoser i forrige uke. Det tilsvarer intet mindre enn 15 prosent av innbyggertallet.

Rindal, som til nå har unngått tilfeller av koronasmitte, er også den av våre kommuner der den største andelen av befolkninga er fullvaksinert. Der har nå snart halvparten av innbyggerne fått sine to viktige stikk, og kommuneoverlegen har tro på at mellom 90 til 95 prosent av rindalingene til slutt vil ha takket ja til vaksine.

Heim kommune befinner seg i motsatt ende av skalaen. Her er det mange ledige vaksinetimer tilgjengelig, og det skyldes blant annet at mange enda ikke har bestilt vaksinetime. 726 var det nøyaktige tallet kommunen kunne presentere tidligere denne uka. Heim ber derfor innbyggere som kjenner noen som enda ikke har bestilt tidspunkt for vaksine om ta kontakt med dem, for å tilby bistand til å bestille, eller kanskje for å gi dem et dytt i ryggen.

De fleste av de som ennå ikke har bestilt time for vaksinering er i aldersgruppa 25-39 år. Et sveip hos forskjellige nyhetsleverandører viser at det samme er tilfelle flere steder i landet. Det tyder på at det er et behov for å gå målrettet ut med vaksineinformasjon mot disse. Siden dette er aldersgruppa som blir prioritert sist i vaksinekøen, kan det kanskje ha fått noen til å tenke at det ikke er så nødvendig?

Vaksinetoget går med stadig større fart mot endestasjonen. Målet er at 90 prosent av befolkninga er blitt vaksinert når vi kommer dit. Og så langt ser det bra ut. Da er det å håpe at det ikke blir ei avsporing på en av mellomstasjonene. For eksempel før vi har nådd den vaksinedekninga som sies å gi oss flokkimmunitet - 70 prosent.

Dit er det enda et stykke igjen. Og selv om livet mer og mer vender tilbake til «normalen», er vi ikke der at vi kan slappe helt av ennå, tross vaksiner. Det viser stigende smittetall den siste tida. Vi er på reisefot, både i eget land og til utlandet. Vi omgir oss med flere nærkontakter. Vi nyter sommeren, og vi gleder oss over å være sammen med familie og venner. La oss bare ikke glemme de enkle rådene om å holde avstand og å sprite hendene riktig ennå. For også den som er vaksinert, kan bli smittet, og bringe smitten videre.