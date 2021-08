Bom fillebom fallera

ST-debatt

Som beboer i ENKLAVEN mellom Våvatnet og Hitra kommune har jeg tidligere uttalt min mening om den fysiske grensa ved Våvatnet. Dette spesielt da det nå er aktuelt å flytte dette bompunktet når vegen blir ferdig. Det hadde forresten vært fint å få vite hva denne flyttinga vil koste i kroner, for derved å finne ut hvor mange bompasseringer vi i ENKLAVEN må foreta for å betale denne unødvendig flyttinga. Det er jo kun oss, som er innesperret mellom bommene, denne bommen er ment for. De aller, aller fleste passerer begge bommene.

Den oppgradering som har foregått i de siste åra er jo ikke til ære for oss. Dette er en gjennomkjøringsvei gjennom ENKLAVEN, for å effektivisere og trygge forbindelsen mellom ØYRIKET og VERDEN.

Den totale kostnaden skal være cirka 3 milliarder NOK. Valslagtunnellen ble betalt med statlige midler ( rassikring), resten skulle deles likt mellom fylket og EKSOSBILISTENE. Jeg kjenner ikke til hvordan veien ligger an økonomisk, når den vil være nedbetalt.

De fleste som har mulighet bytter til BATTERIBIL og enn så lenge passerer disse gratis, noe som forlenger nedbetalingstiden.

Dette bomregimet føles ekstra urettferdig og økonomisk belastende for folket som bor i ENKLAVEN. Det koster fort 24 tusen ekstra i året å bo bak denne bommen dersom man skal forholde seg til jobbmarkedet i sin egen kommune. Dersom man vil handle varer ut over det RØDCOOPEN kan tilby, eller har ønske om kultur ut over SNILLFJORDKORET, eller vil ta med ungene i det nye badet blir det en liten hundredelapp ekstra hver gang

Det er vanskelig å se for seg at noen vil bygge / leie seg bolig med disse ekstrakostnader. Buss er ikke noe alternativ verken for en handletur eller jobbpendling.

Det burde være like viktig for Orkland kommune i dag å samle kommunen, som det var for politikerne i ØYRIKET å fjerne bommene mellom øyene for så å plassere 1 bom på kommunegrensen mot Snillfjord kommune.

Innkreving på ett sted burde også være rimeligere enn to, spesielt med tanke på å spare store penger på å slippe flytting av bommen på fjellet.

Vi snakker om store penger for å få industrilaksen raskt, og ikke minst trygt fram, og uten at det har noen sammenheng, er det fristende å peke på at den totale oppgradering av denne gjennomkjøringsveien mellom ØYRIKE og VERDEN koster mindre enn 10 prosent av formuen til ØYRIKETS mest formuende laksebaron. Det er for øvrig, med Frøya.no som kilde, seks milliardærer på Frøya per 2020. Jeg tror at alle disse, med sine foretak, har langt større nytte av denne oppgraderingen enn oss som bor i enklaven.

For å unngå unødvendig sleivkjeft, gjør jeg oppmerksom på at jeg i fjor byttet ut min 15 år gamle dieselbil med markedets rimeligste batteribil. Dermed er det sagt at mine meninger om bomkostnader ikke er noe økonomisk fordel for meg.

Fortsatt god sommer.