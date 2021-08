Gi Øyvind Håbrekke plass på Trønderbenken!

ST-debatt

Listetopp Øyvind Håbrekke bryr seg om distriktene. Han er selv oppvokst grisgrendt i vakre Lysøysund og kjenner til både mulighetene og utfordringene. Dette første besøket i Rennebu, av to før valget, varte kun et par timer, men med gode folk på laget og sol i ryggen ble ikke knapp tid et problem. Skole og Frivillighet er hjertesaker for KrF, og da var det naturlig for oss rennbygge å presentere Voll skole og Voll FlerbruksHus AS.

Rektor Heidi Reitås Sæther fortalte historien om skolen og byggene som på relativt kort tid gikk fra å være kommunal til privat. Etter et vedtak i kommunestyret i 2016 startet en usikker men spennende reise. Fortellingen munnet ut i en fin og oppmuntrende samtale om mennesker som ser mulighetene og gjør noe med dem. Som listetopp for et parti som ønsker å forsvare og utvikle friskoleloven, lot Øyvind Håbrekke seg imponere over lokalt pågangsmot, samarbeid og utviklingsarbeid i praksis.

Det nye forsamlingshuset, tidligere Skytterhuset fra Gammelstødalen, ble vist fram av Bjørnar Hugdal. Kombinasjonen bonde, tømrer og dugnadsmann er ikke unik i Rennebu, men vi fikk et innblikk i hvor mye arbeid som er lagt ned av lokale folk med høy kompetanse og innsats. Det som har vokst fram på Voll blir et eksempel på at frivillighet kan bidra til å endre og utvikle små lokalsamfunn. Kanskje med en sterkere kraft enn noe politisk vedtak kan? Til ettertanke og inspirasjon for oss folkevalgte i august-sola.

Følget tok så turen opp til Berkåk. Kaffe og brød fra Bakerikafeen og solvarmen på torget gjorde samtalen rundt bordet både varm og energisk. KrF trengs på Stortinget, og vi i Rennebu er overbevist om at Øyvind Håbrekke vil gjøre en forskjell om han får en plass på Trønderbenken etter valget. Hans oppdaterte kunnskap og gode refleksjoner trengs, og han er på mange måter en brobygger i sentrum av norsk politikk.

Rennebu Krf er stolte av vår listetopp, og vi vil gjerne få anbefale Øyvind Håbrekke. En stemme til Krf vil bidra til en rausere familiepolitikk der foreldrene og ikke staten har det avgjørende ordet i de viktigste valgene. Den offentlige skolen skal være sterk og av høy kvalitet i hele landet samtidig som friskoler skal ha gode arbeidsforhold. Landbruk og matproduksjon skal være mulig å leve av for vanlige familiebruk og ikke bare for de store, og miljøsaken skal være en naturlig del av forvaltningen av jordas ressurser. Kampen for menneskeverdet skal alltid være framtredende i debatter om lovverk for hele livsløpet; i mors liv, ved medisinske prioriteringer og i livets siste fase. Og; menneskeverdet stopper ikke ved svenskegrensa.

Valgkampen er for alvor i gang. Demokratiet er vårt felles ansvar, så bli med på gode debatter og la din stemme høres og dine meninger brytes. Gjør deg kjent med listetoppene, og gi din stemme til den du mener gjør Trønderbenken til en drivkraft på Stortinget!

