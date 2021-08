Fotballen ruller igjen

ST-debatt

For drøyt halvannen måned siden, 18. juni, kunne breddeidretts-Norge endelig trekke et lettelsens sukk. Etter lange måneder med forbud mot aktivitet som krever nærkontakt ble det åpnet for både treninger og konkurranser også for voksne. Det innebar blant annet at landets mange breddefotballspillere igjen kunne knyte på seg skoene og gå i nærtaklinger med laget fra nabobygda.

Til helga står en ytterst etterlengtet seriestart på programmet, og sjelden har vel så mange gledet seg så mye til lokaloppgjør i 6. divisjon eller toppkamper noen steg opp i divisjonssystemet. Vi benytter anledningen til å sette ekstra fokus på noen av dem som er delaktige når Lensvik og Rennebu, Svorkmo og Rindal, Orkla og Orkanger, Buvik, KIL/Hemne og alle de andre lokale lagene skal sørge for god underholdning til publikum på sidelinja på distriktets mange fotballbaner.

Samtidig kan seriestarten si noe om hva som har skjedd med breddeidretten i den lange, ufrivillige pausen som koronapandemien medførte. For det har vært mange dystre spådommer om framtida, og bekymring for stort frafall. Da NRK i februar samlet inn tall fra fotballkretsene på hvor mange seniorlag som var meldt på til seriespill, var 97 lag forsvunnet sammenlignet med året før. Dette utgjør over seks prosent at lagene. Dette har ikke vært ei utvikling fotballen har vært alene om å oppleve, men som har preget idretten generelt. «Medlemsflukt fra idrettslagene,» skrev ST i juni, og viste blant annet til at en klubb som Orkanger IF har mistet 500 medlemmer, en fjerdedel av medlemsmassen, siden koronaviruset slo inn over landet.

Kravet om å åpne for breddeidretten har vært sterkt gjennom store deler av pandemien, men idretten har vært et av de områdene som lengst har vært nødt til å leve med så strenge regler at aktiviteten i mange tilfeller har vist seg umulig.

Derfor må vi se det som et stort steg i riktig retning når fotballspillerne nå igjen trekker på seg spillertrøyer, fester leggskinner og snører sko for å kaste seg ut i kamp om ballen.

Hvor mange spillere og lag som har forsvunnet i løpet av pandemien har vi foreløpig ingen fasit på. La oss håpe at entusiasmen fra spillere og ledere som vi møter i dagens avis vil smitte over på noen av dem som har lagt fotballskoene på hylla, slik at de fristes til å gjøre comeback. Ingenting vil være bedre for folkehelsa, både fysisk men også psykisk.