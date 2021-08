Suksess for lokalmat

Tilbakemeldingene fra alle disse lokale matfestivalene tyder på at folk setter pris på at lokal mat også får et større fokus lokalt.

ST-debatt

Kortreist mat blir stadig mer populær og ettertraktet, og virker å ha fått et ekstra oppsving under koronapandemien. Trøndersk Matfestival trekker vanligvis rundt 250 000 matglade gjester til Trondheim, og suksessen har etter hvert spredt seg også utover i resten av fylket, blant annet på bakgrunn av den usikre smittesituasjonen. Stadig nye produsenter dukker opp, og de byr på produkter i et vidt spekter.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad hadde tatt turen til Orkland og Bårdshaug herregård torsdag, for å holde åpningstalen for «Trøndersk matfestival - et sted nær deg». Der hadde en lang rekke lokale matprodusenter rigget seg til med smaksprøver og salgsboder, som ble besøkt av det en av produsentene betegnet som «overraskende mye folk».

I løpet av de siste dagene har det vært matfestivaler også i Heim og Rindal. Ordfører Odd Jarle Svanem følte det såpass høytidelig, at han stilte i både slips og ordførerkjede da han besøkte Trøndersk matfestival på Otnesbrygga før helga. Han har nok et viktig poeng når han mener terskelen for å delta nok er noe lavere for en lokal festival enn om man må ta turen til Trondheim. I Rindal var matfestivalen lagt i sammenheng med Norsk Vandrefestival, og var et populært innslag blant de mange aktivitetene ved Igltjønna.

Tilbakemeldingene fra alle disse lokale matfestivalene tyder på at folk setter pris på at lokal mat også får et større fokus lokalt, og ikke bare på den store matfestivalen i Trondheim. Kanskje er det litt lettere å komme seg til en smaksprøve eller flere her, enn i trengselen i byen. Kanskje er det en litt tryggere scene å starte på for en fersk produsent. Kanskje gjør det dørstokken lavere for de som har lekt med tanken om starte selv, men ennå ikke har våget å ta steget fram i lyset med egne produkter.

Det er i alle fall liten tvil om at stadig flere av oss vil handle kortreist mat fra lokale produsenter. Vi har fått smaken på smaker fra Orkland, Heim, Rindal og resten av Trøndelag.